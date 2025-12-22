日本ハムから阪神に移籍した伏見寅威捕手と日本ハム・山崎福也投手が２２日、札幌市内でトークショーを行った。オリックス時代からバッテリーを組み、日本ハムでも２年間同僚だった２人は、おそろいのメガネで登場。伏見は黄色い声援に「メガネが一緒でキャーってなるとは思わなかった」と笑顔を見せた。

来季は甲子園での交流戦で対戦がある。昨季の阪神戦で「６番・投手」で出場して決勝適時打を放つなど、打撃に定評がある山崎に対し、伏見は「デッドボールを当てます」と“先制口撃”。ファンの笑いを誘うと、２３年には山崎を１１打数６安打の打率・５４５、１本塁打とカモにしていただけに「ずっと組んでいるので、思考はわかります。捕っていて（ボールの）軌道も分かるので」と自信をのぞかせた。

イベントの最後には、山崎が「今日、最後なので」と、お立ち台にそろい踏みする２人の姿が描かれたケーキをサプライズで用意。「悲しい気持ちもあるんですけど、対決した時はしっかりと抑えたいし、ずっと野球以外のところで会えるようにとは思っているので、これからもお願いします」と語りかけた。

後輩からのサプライズを「うれしい」と喜んだ伏見は「移籍するんですけど、また福也と組みたいとは、もう言いません。これからどんどんエースとしてファイターズを引っ張っていってほしいし、若いキャッチャーをどんどん成長させていってほしい」とエール。「福也との対戦、ファイターズとの対戦を楽しみにしています」と心待ちにした。