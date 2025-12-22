1万円ずつ、ゆうちょ銀行の自動積立定額貯金に預けたら5年後にいくらになる？
「貯金しなきゃ……」と思いながらも、なかなか貯められない、そんな経験はありませんか？
貯金を習慣化するには、まず小さな目標と仕組みづくりが大切です。そこでおすすめしたいのが、「とりあえず6カ月だけ」など短い期間を目標に始められる、ゆうちょ銀行の「自動積立定額貯金」です。
今回は、「自動積立定額貯金」の仕組みと特徴を解説し、あわせて2025年12月時点の金利に基づき、毎月1万円を5年間預けた場合の元利合計額も見てみましょう。
・「通常貯金」＝普通預金のこと
給料が振り込まれたり、生活費の出し入れをしたりする、いつものお財布口座です。
・「定額貯金」＝ゆうちょ版の積立型の貯蓄商品
半年複利で利息がつき、6カ月たてば自由に引き出せる貯金箱のような存在です。
▼自動積立定額貯金とは？
イメージとしては、通常貯金（お財布）から、定額貯金（貯蓄ボックス）へ、毎月コツコツ自動でお金を移してくれる仕組みです。
「気付いたらお金が貯まっていた！」という状態を作りやすい貯め方で、貯金が苦手な人ほど相性がよいサービスです。
自動積立の主な特徴をまとめると次のとおりです。
【預け方（積み立ての期間）】
・毎月の積立（月1回）と、必要があれば特別な月（年6回まで）に追加積立も可能。
・積立は最長6年間・最大108回まで設定できます。
【金利・計算方法】
・金利は半年複利で計算されます。
複利は、元金についた利息を含めて利息が計算されます。コツコツ型の積立と相性がよい仕組みです。
【引き出し方法】
・預けた日から6カ月が過ぎれば、いつでも払い出しができます（ペナルティーなし）。急な出費があっても安心です。
【1回の積立金額】
1000円以上（1000円単位）で自由に設定できます。
・毎月積立額：1万円
・金利：0.320％（2025年12月時点）
・積立期間：5年（60カ月）
・利息計算方法：半年複利
▼シミュレーション結果
・積立の元利合計額：60万3882円（税引後）
なお、利息からは一律20.315％の税金が引かれます。
自動積立定額貯金の金利は高いとは言えず、5年後の利息も大きくありません。しかし、「積み立てるお金が減らない」「自動で貯まる」という点は強みです。
参照：自動積立定額貯金 ゆうちょ銀行
一般的に、賃貸暮らしや住宅ローンがある方は住居費が重いため、まずは手取りの「2割」を目標にするのが現実的です。
一方、実家暮らしの方は家賃がかからない分、生活費が抑えられるので、手取りの「4割」から余裕があれば「5割」を貯金に回すことで、将来の資産形成が一気に進みます。
とはいえ、「その割合は今の自分にはちょっと無理かも……」と感じる方もいるでしょう。そんなときに思い出してほしいのが、ゆうちょ銀行の「自動積立定額貯金」の特徴です。この商品は、預入日から6カ月たてば必要に応じて引き出せる仕組みになっています。
このため、あえて「少し厳しいかな？」と思う金額設定でも、いざというときに引き出せるという安心感があり、無理なく挑戦できます。少し背伸びした金額が習慣として根付けば、自然と「貯金体質」になっていくはずです。
まずは6カ月、続けてみましょう。振り返ったとき、「意外と貯金できる自分になっていた！」と驚くかもしれません。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
