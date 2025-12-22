好きなカプセルタイプの加熱式たばこスティックランキング！ 2位「テリア オアシス パール」、1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻たばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々とリリースされている加熱式たばこ。デバイス本体だけでなく、スティックもさまざまな種類が登場しています。
【10位までの全ランキング結果】
＝＝＝
＝＝＝
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこスティック」に関するアンケートから、「好きなカプセルタイプの加熱式たばこスティック」の結果を紹介しつつ、自身も数々のたばこスティックをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのスティックの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
2位：テリア オアシス パール／42票2位は「テリア オアシス パール」でした。フィリップモリスジャパンが展開するIQOSイルマ専用スティックです。カプセルを潰す前は爽快なメンソール、潰した後は熟したイチゴのようなフルーティーで甘い香りを楽しめます。
回答者にテリア オアシス パールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「甘くて好き」（20代女性／福岡県）
「今1番吸っている味で気に入っている」（30代男性／神奈川県）
「カプセルを潰すとイチゴのような華やかな香りが広がり、心地よく吸い終われるから」（30代女性／北海道）
「いちごミルクのようなフレーバーで食後のデザート感覚になるため」（20代女性／三重県）
「ずっと吸っていたいくらい美味しいので販売終了しないで下さい」（20代女性／埼玉県）
＝＝＝
1位：テリア ベルベット パール／49票1位は「テリア ベルベット パール」でした。IQOSイルマ専用スティックのカプセルタイプです。カプセルを潰す前はメンソールの爽快感を、潰した後は芳醇（ほうじゅん）なベリー系の香りを楽しめます。上品な甘さとメンソールのバランスが取れた、華やかな味わいが特徴です。
回答者にテリア ベルベット パールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「ベリーの甘みとカプセルを潰した時の香りの変化が楽しめて、味わいが豊かだから」（30代女性／東京都）
「カプセルを潰すとベリーの味がしっかりしている」（20代女性／兵庫県）
「香りが強すぎず、上品に広がるので、加熱式でもしっかりとしたフレーバーを楽しめるのが嬉しいポイントです」（40代女性／滋賀県）
「いい意味でタバコ感がなくてすき」（30代女性／神奈川県）
「カプセルを潰した瞬間に広がるベリーの香りがとても心地よく、気分転換に最適です」（30代女性／大阪府）
＝＝＝
専門家の解説1、2位に選ばれた「テリア ベルベット パール」「テリア オアシス パール」について、All About デジタルガジェットガイドの伊藤浩一さんにお聞きしました。
伊藤：2位の「テリア オアシス パール」は、パッションフルーツの香りのカプセルが搭載されているたばこスティックです。カプセルを潰さないで吸うと、癖のない強いメンソールを楽しめます。カプセルを潰すとメンソール感は薄れて、パッションフルーツというよりはイチゴのような味わいが広がりました。吸い始めはまずメンソールを楽しんで、途中でカプセルを潰して“味変”するような吸い方がおすすめです。
1位の「テリア ベルベット パール」は、ブルーベリーの味と香りを楽しむことができるカプセル搭載たばこスティックです。カプセルを潰す前はメンソールが強めでしっかりした吸いごたえを感じられます。カプセルを潰すとブルーベリーの味が広がりますが、甘味が強過ぎない落ち着いた味で吸いやすいため、フレーバー系スティックの甘さが苦手な方にもおすすめできます。バランスのよい軽めのフレーバーなため飽きがこず、長く愛用できるたばこスティックです。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
調査名：加熱式たばこスティックに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24日〜27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：127人、女性：117人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)