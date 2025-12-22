¡Ú2025Ç¯12·î¡Û1000Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢±¿ÍÑ¤Î¼ê´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Åê»ñ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÍÂ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍø¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÍøÂ©¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö1000Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯12·î15Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢§¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.05¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.65¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤ª¤è¤Ó²ó¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢au¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÍÂÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·Ç¯0.20¡óÁêÅö³Û¤Î¸½¶âÆÃÅµ¤¢¤ê¡£
¢§¢UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Âç¸ýÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.05¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§£³ÚÅ·¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡£
¢§¤¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡£
¢§¥ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡ÁÂç¸ýÄê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¢§§°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¢¡SBI¿·À¸¶ä¹Ô¡¡¡ÖÅß¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×±ßÄê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100¤Î¶âÍøÇ¯0.80¡ó¡Ü¾å¾è¤»¶âÍøÇ¯0.10¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§500Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨Å¹ÊÞÁë¸ý¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ë¡¢1²ó¤Î¼è°ú¤Ç500Ëü±ß°Ê¾åÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100¡×¤Î¶âÍø¤ËÇ¯0.10¡ó¾å¾è¤»¤·¤¿¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¿·µ¬»ñ¶â¤ÎÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢1¿Í1²ó¸Â¤ê¡£ÍÂÆþ¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¡Á2026Ç¯2·î19Æü¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¥Ú¥¤¥ª¥Õ¡ÊÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡Ë¤È¤Ï¡©¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢ÇËÃ¾Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¤Ï¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Ê¤É°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¶âÍø1.05¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍøÇ¯1.05¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢1000Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç10Ëü5000±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç8Ëü3669±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
