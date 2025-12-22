100円ショップ大手のダイソー。2025年にバズって入手困難になったアイテムをはじめ、買っておくべき「ベストバイ」を、数ある商品の中から厳選して5品ご紹介します。“じゃない使い方”も併せて解説します。

「安くて便利」の代名詞と言ってもいい、100円ショップ大手のDAISO（以下、ダイソー）には、毎日の家事を劇的にラクにしてくれる名品がたくさんあります。2025年も、SNSで話題となり入手困難になったアイテムが多数ありました。

今回は、家事アドバイザーである筆者が、特におすすめしたい「ベストバイ」5品をご紹介します。

必要なときサッと使える「吊りさげて使えるポリエチレン手袋」


ロングセラーながら、2025年にバズって一時期入手困難になったのが、「吊りさげて使えるポリエチレン手袋」（100枚入り、税込110円）です。吊るしておくと手を差し込むだけで装着できるという便利グッズでありながら、1枚1.1円というコスパのよさ。調理中や掃除にサッと使いたいときに便利です。

水やぬるま湯だけでメイクが落とせる「パフ」


細かい繊維でできており、水やぬるま湯だけでメイクが落とせる「パフ（メイク落とし用、エンボスタイプ）」（税込110円）。極細繊維が毛穴にまで入り込みメイクを落とせるというものですが、SNSでは掃除用品として人気が出て入手困難になりました。

濡らして軽く絞り、電気のスイッチ周りや車内のダッシュボードの汚れ、汚れた鏡、水あかなど、幅広い用途に使うことができます。

家族分の診察券も色分けして収納できる「お薬手帳ケース」


4つの収納ポケットがある「お薬手帳ケース」（税込110円）。左面にお薬手帳が入るサイズのポケットが1つ、右に診察券やマイナ保険証が入るサイズのポケットが2つ、その下に大きなポケットが1つあります。

薬の説明や次回の予約など、異なるサイズの紙を一度に受け取ることもありますよね。大きいサイズのポケットがあることで、病院関係で必要なものを1カ所にまとめて入れておけるので便利です。カラーはピンク、ブルー、グレー、ネイビーと4色展開で、「家族で色分けして使える」と人気です。

限られたスペースを有効活用できる「回転できる透明収納ケース」


メイク用品売り場にある「回転できる透明収納ケース」（税込330円）。メイクブラシやアイライナー、リップなど、細長いものを収納するのに便利なアイテムです。

回転するので、限られた空間で使うと後ろに入れてあるものもすぐに取り出せます。冷蔵庫の中で調味料などを保管しておくのにも便利です。

クロスの汚れが落ちると話題に！「回転式ほこり取り」


中央にボタンがあり、それを押すことでブラシ部分が回転するので、右手でも左手でも使いやすい「回転式ほこり取り」（税込110円）。いわゆる洋服ブラシですが、2025年にSNSで話題となった理由は、「クロス（壁紙）の汚れが落ちる！」というものでした。

ブラシや汚れ部分にアルカリ電解水を吹きかけてから軽くこすると、クロスについた汚れが落ちるというものです。実際に筆者も試してみましたが、コンロ近くにあるクロスに調理中に飛んだ汚れを簡単に落とすことができました。

今回ご紹介した内容は、本来の用途ではない使い方のものもあります。お試しいただく際は自己責任でお願いします。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)