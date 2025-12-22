「絶対酔ってる」山田涼介、“ライブ終わり1人呑み”プライベートショット公開「酔っ払ってるのちょー可愛い」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月21日、自身のInstagramを更新。色気のある美しい姿を披露しました。
【写真】山田涼介の白い肌が際立つ色っぽい姿
コメントでは、「誘ってよ！」「もっと早く誘って！寝てたわ」「可愛すぎます」「絶対酔ってる」「えまって可愛すぎる！！」「ご機嫌涼ちゃん可愛すぎたよ？」「なんで誘ってくれないの？」「酔っ払ってるのちょー可愛い」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ご機嫌涼ちゃん可愛すぎたよ？」「ライブ終わり1人呑み。今日も楽しかった！ 次は東京でね」とつづり、写真を3枚載せている山田さん。全て自撮りショットです。素肌に直接かわいらしいパーカーを羽織った姿で、特に1枚目ではデコルテ付近が見えています。色気が漂う写真です。またお酒を飲んだとのことで、頬が少し赤いようにも見えます。
「かっこよすぎるし可愛いすぎる」18日にもラフな姿での自撮りショットを公開していた山田さん。ファンからは「かわいすぎる自撮りありがとう〜！！！」「かっこよすぎるし可愛いすぎる!!」と絶賛の声が続出しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
