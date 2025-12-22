紺野ぶるま「『THE W』は見る人も受ける人も舐めている」取り締まらないとヤバい！？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）12月20日（土）放送は、第7回「気づいちゃった発表会」。紺野ぶるま、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、ナイチンゲールダンス（中野なかるてぃん、ヤス）、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）が、まだ誰も気づいていない世の中の真実を発表！
【動画】紺野ぶるま「『THE W』は見る人も受ける人も舐めている」取り締まらないとヤバい！？
今回は、芸人に特化した“気づいちゃった”を発表。今年の「女芸人No.1決定戦 THE W」で惜しくも優勝を逃した紺野ぶるまが気づいちゃったのは、「『THE W』は見る人も受ける人もみんな舐めている」。
…というのも、中目黒で行われる予選2回戦はアイドルみたいな人だらけ。肩書は“女芸人”で出場しているが、紺野が出演してきたお笑いのライブで1度も会ったことがなく、「インスタグラマーみたいな女の人が紙袋いっぱい持って中目黒の買い物がてら来ましたみたいな人」とのこと。
ファンのおじさんたちは「基本笑ってあげたい、笑うところを自分から見つけにいきたい」という姿勢で応援に来ているが、そのおじさんとも噛み合わず全く盛り上がらない。一方、当のインスタグラマーみたいな人たち同士は、ウケてもないのに、楽屋で拳を合わせ「準決で会おうや」と鼓舞し合っていたそう。
また、「THE W」に出場するアイドルや女優にネタを書く作家もいるのだが、こちらにも問題が。人づてに「確認してほしい」と、紺野の手に渡ってきたコント台本「かわいすぎるたこ焼き屋」は、紺野のライブDVDに収録されているコント「かわいすぎる駅員」の設定を電車からたこ焼きに変えただけだった。しかも、台本のファイル名は「◯◯ちゃんTHE W決勝用」。これを見た紺野は、「さすがに暴れすぎでは？そろそろ取り締まらないとヤバい」と危機感を口にした。
鬼越トマホーク・金ちゃんが気づいちゃったのは、「今の深夜番組タイトルで誤魔化しているが内容は全て気づいちゃった発表会」。
他局の番組も、楽屋で話してみたり、小声で話してみたり…とディテールは変えているものの「深夜番組、全部、内容これ（気づいちゃった発表会）」と金ちゃん。さらに、他番組は深夜からゴールデン帯に上がっていくのに、「ゴッドタン」はド深夜のまま。しかも、鬼越は当企画に7回連続参加しているが、「何もフィーチャーされなくて。ずっと出がらしみたいに呼ばれて」と。
良ちゃんも、「もう僕、気づいちゃったことがないんですよ」とぼやき、スタジオ爆笑！
この他、金ちゃんは「心霊YouTubeをやってる芸人、稼ぎすぎてネタを頑張ってる芸人からちょっと嫌われている」と気づいちゃった。良ちゃんは、元々霊感があるのではなく「解散して稼がなきゃって時に霊感芽生えるのって霊に失礼じゃないですか」と。
ナイチンゲールダンス・中野は「結婚を隠す若手芸人が多すぎてもう何もしゃべることができない」と、ライブでのトークが難しいという現状に気づいちゃった。パンプキンポテトフライ・谷は「ネタだけおもろい芸人、賞レース決勝行かない方が幸せ」と気づいちゃった。テレビに呼ばれるようになると「“野良ではおもろないですよ”とテレビで行脚するだけ」と持論を展開するが…「優勝して（テレビに）出なきゃいいじゃん」と劇団ひとり。矢作も「ラーメンズはそうだった」と同意し、谷は…！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
