今や、ネットに流れてくる情報は「正しいかどうか」だけでなく、「人が作ったのか、AIなのか」まで疑わなければならない時代になりました。

キュートな猫が料理する動画なら、「はいはいAIね」と笑って済ませられます。でも、人間の迷惑行為や事件を捉えた動画となると話は別。つい信じて拡散してしまう前に、一歩引いて考える必要があります。

そんなAIとリアルが見分けにくくなった時代に、韓国が具体的なルール作りに踏み出しました。

KBS WORLD JAPANESEによると、韓国政府はAIの活用と規制を包括的に定める「AI基本法」の施行令案を初めて公開しました。この法律は2025年1月22日に施行予定で、国家レベルでAIをどう扱うのか、その具体像が示されるのは初めてのことになります。

「これはAIが作りました」と表示する義務

この法律の大きな柱が、AI生成物の明示義務です。

人間が作ったのか、AIが作ったのか判別が難しい場合、事業者は「これはAIによって生成されたものです」とはっきり表示しなければならないとされています。対象となるのは、ニュース記事、画像、写真、音声など。

リアルすぎる生成画像や、本人そっくりの合成音声に対して、利用者がひと目で判断できるようにする仕組みです。

フェイクニュースやなりすましを防ぐための、いわば「AIの原産地表示」が、法律で義務付けられる形になります。

規制を定着させる段階的アプローチ

一方で、今回の施行令は、EUのAI法のような強い規制一辺倒ではありません。

新たに導入される「AI影響評価制度」では、企業がAIを使う際に、人権侵害や差別のリスクがないかを自ら点検し、報告する仕組みが採用されます。

さらに、制度に企業が慣れるまでの配慮として、少なくとも1年間は罰金を科さない方針も示されました。

政府は相談センターを設け、AI開発や活用が萎縮しないよう支援する考えを示しています。韓国科学技術情報通信部は、この施行令について「韓国が世界的なAI強国へと飛躍するための制度的基盤になる」と説明しています。

日本はどうなる？

現時点で、日本のAI規制は韓国やEUと比べてかなりソフトです。 AI生成物の表示やウォーターマークについても、いきなり義務化するのではなく、ガイドラインや技術標準の整備を優先しています。

日本が重視しているのは、「一目で分かるラベル」より、 必要なときに来歴を検証できる仕組みのようです。

ただ、フェイク動画やなりすましが次々と問題になる今、 その“慎重さ”がいつまで許されるのかは、正直わかりません。 日本もいずれ、韓国のような一歩踏み込んだアプローチを迫られることになるのかもしれませんね。

Source: KBS WORLD JAPANESE