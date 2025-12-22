【2027年卒就活生】就職人気企業ランキング「理系」　3位任天堂、2位Sky、1位は？　学情調査

学情は2025年12月3日、2027年卒学生を対象とした「就職人気企業ランキング」の文理別トップ50を発表した。

「理系」トップ10は？

＜【2027年卒就活生】就職人気企業ランキング「文系」 3位オリエンタルランド、2位東宝、1位は？ 学情調査＞の続きです。

理系部門のトップ10を見ていこう。

1位は味の素。学情は「食品メーカーのイメージが強いものの、電子材料や医薬関連など幅広い領域で事業展開し、多様な分野の人材が活躍できるといわれます」と見る。

以下は、2位：Sky、3位：任天堂、4位：アイリスオーヤマ、5位：NTTデータグループ、6位：サントリーグループ、7位：ソニーグループ、8位：ロッテ、9位：コナミグループ、10位：サイバーエージェントとなった。

学情は次のように指摘する。

「前回14位から4位に上がった生活用品大手のアイリスオーヤマは、主力の家電に加えパックご飯や飲料水などの食品事業にも注力。いずれも事業領域の広さがイメージアップにつながったようです。業種別では、2位味の素に加え、サントリーグループ6位、ロッテ8位と3社がトップ10入りした「食品」が理系トップ50のうち15社を占めました。コロナ禍以降需要が急増したIT系企業は、総合10位に入ったSkyが2位、NTTデータグループが5位、サイバーエージェント10位と強さを見せました。ゲームも人気で、3位の任天堂のほか、コナミグループが9位にランクイン。『スポーツ・ゲーム・その他メーカー』はトップ50中7社に上りました。

調査は2025年3月1日〜10月31日、2027年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生を対象にした。有効回答数は1万5492件。調査方法は、（１）Ｒｅ就活キャンパス登録学生へメールにて告知。Web上の入力フォームによる回収、（２）弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。回答方法は選択式（最大5社）。