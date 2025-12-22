¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¾è¤ê±Û¤¨2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¡ÄÃË»Ò¡¦Ê¡²¬Âè°ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëµÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ö´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤ò¡×¡Ú¥Ð¥¹¥±¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡23Æü¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©¤«¤éÃË½÷³Æ2¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÃË»Ò¤Ç¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤È¤Î2Ç¯Ï¢Â³¹â¹»2´§¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ä¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÄ©¤àÊ¡²¬Âè°ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢½÷»Ò¤ÇÁ°²ó4¶¯¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¤âÍ¥¾¡¸õÊä¡£Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¥±²¦¹ñ¡×Ê¡²¬¤Î¸Ø¤ê¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¤ÏÊ¡²¬¸©Âç²ñ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¼çÎÏ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬ÆÍÁ³µ¢¹ñ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤òÅÝ¤·¤Æ¸©1°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼ê¤ËËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤ÏÁÐ»Ò¤ÎµÜËÜÁï¡¢ÍÔ¡Ê3Ç¯¡Ë·»Äï¤À¡£Á´¹ñÁíÂÎ¤È¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¹â¹»2´§¤òÃ£À®¤·¤¿2016Ç¯¤ÏÁÐ»Ò¤Î½ÅÉÚÍ§´õ¡¢¼þ´õ·»Äï¤¬Ãæ¿´¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿18¡¢19Ç¯¤â²ÏÂ¼Í¦µ±¤È¾®ÀîËãÅÍ¤òÍÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤Âå¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Êà¥Ä¥¤¥ó¥¬¡¼¥Éá¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿µÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ë¤â´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿3Ç¯À¸Î±³ØÀ¸¤Ïº£²ó¤âÉÔºß¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÅÁÅý¤Î·ø¼é¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Â®¹¶¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ëÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Áï¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¡×¡¢ÍÔ¤â¡ÖÆüËÜÃæ¤Ë´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£