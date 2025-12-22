Á°²óÂç²ñ¤ÈÁíÂÎ¤Ç3°Ì¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡ÖÆüËÜ°ì¤¬¤É¤ÎÂå¤è¤ê¤â¶á¤¯¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¼«¿®¡¡½ÉÅ¨¤È½à¡¹·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤Ë¡ÖÍè¤¿¡¼¤Ã¡ª¡×¡Ú23Æü³«Ëë¡¦¥Ð¥¹¥±¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡23Æü¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©¤«¤éÃË½÷³Æ2¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÃË»Ò¤Ç¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤È¤Î2Ç¯Ï¢Â³¹â¹»2´§¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ä¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÄ©¤àÊ¡²¬Âè°ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢½÷»Ò¤ÇÁ°²ó4¶¯¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¤âÍ¥¾¡¸õÊä¡£Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¥±²¦¹ñ¡×Ê¡²¬¤Î¸Ø¤ê¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡±ó¤¯¤Æ¤ª¤Ü¤í¤²¤À¤Ã¤¿Äº¾å¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦¶á¤¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Àº²Ú½÷»Ò¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¿¹ÅÄÛÙÌ¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë°Ê³°¤Ê¤¤¡¢¤ÈÁ´°÷¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î3°Ì¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ©¤ó¤Àº£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë½à·è¾¡¤ÇÀËÇÔ¤·¤Æ3°Ì¤È¡¢²¦ºÂ¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤ÈÆó¤Ä¡×¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¼çÎÏ¤Ç»Ä¤ë¤Î¤Ï189¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¦¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¤¥À¥ä¥Ã¥È¡ÊÆ±¡Ë¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°²óÂç²ñ¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¿¹ÅÄ¤ä3ÅÀ¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎµÈÀî°¦Ì¤¡ÊÆ±¡Ë¤éÀïÎÏ¤Ï½¼¼Â¡£Âç¾åÀ²»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ÎÂå¤è¤ê¤â°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡²¬¸©Âç²ñ·è¾¡¥ê¡¼¥°¤ÏÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡¢Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ¤È2¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢3¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÎÎÏ¤ò½¸·ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡×¤È·ëÂ«ÎÏ¤ò¼«³Ð¤·¤¿¡£
¡¡½çÅö¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶¯¹ë¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Î½à·è¾¡¤ÇÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é2ÅÀº¹¤ÇÇË¤ì¡¢º£Ç¯11·î¤ÎU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï49¡½69¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖµþÅÔÀº²Ú¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤ËÊ¡²¬¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÅö¤¿¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡ØÍè¤¿¡¼¤Ã¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡£ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ø¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë