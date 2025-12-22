「刺傷事件」発生のHKT48、年内スケジュールを公表 クリスマスは「配信限定」で公演実施へ
アイドルグループ・HKT48は22日、公式サイトで年内のスケジュール変更を発表した。
【画像】12月14日 HKT48 19th「オンライン握手会」第8部以降 中止のお知らせ
HKT48は今月14日、福岡の施設で刃物のようなもので切りつけられる事件が起きたことを受け、「本日発生した事件に関しまして」と題した声明を発表。「既に報道でもありましたとおり、本日、『17LIVE HKT48劇場』が入居している施設『BOSS E・ZO FUKUOKA』内におきまして、刺傷事件が発生いたしました。この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」などと報告していた。
その後、「諸般の事情」として、18〜22日の劇場公演やイベントについて予定を変更。続いて今回、年内のスケジュールについて示した形。
「年内、予定しておりました以下の劇場公演およびイベント等に関しまして、諸般の事情を鑑み、変更させていただくこととなりました。延期日程等は後日、改めてご案内させていただきます。度重なるご案内となり、ファンの皆さま、関係各所の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」とし、変更となるスケジュールを列挙した。
クリスマスについては「配信限定公演」に変更された。
＜変更となるスケジュール＞
■12月24日（水）
チームKIV「ここにだって天使はいる」公演 クリスマス・イブ公演…配信限定公演に変更／休館日
■12月25日（木）
チームH「目撃者」公演 クリスマス公演…配信限定公演に変更／休館日
■12月26日（金）
HKT48 パーソナルヒストリーBOOK 発売記念ハイタッチ会／HMV&BOOKS SHIBUYA…開催延期
■12月27日（土）〜28日（日）
HKT48 19thシングル『半袖天使』劇場盤発売記念「個別ハイタッチ会」／パシフィコ横浜 展示ホールA…開催延期／別エントリーにてご案内いたします。
■12月29日（月）
チームH「目撃者」公演…公演中止
配信限定公演については「HKT48 LIVE!! ON DEMAND」で配信する。
