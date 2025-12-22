¡ÖÀ¹¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¡×¤ÎÊäÀµÍ½»»¡¢ÌäÂêÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«
¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢12·î22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆóÌÚ·¼¹§¤¬½Ð±é¡£¡ÖÊäÀµÍ½»»¤ÇÊª²Á¹â¤Ë°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÈÊª²Á¹â¤Î´Ø·¸À¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÉÒÉ×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»¡¢Àè½µ16Æü¤Ë»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÍ¿ÅÞ¤Ê¤É¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·èÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î·Ç¤²¤ë¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤ÎÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½Ð¤ÏÊª²Á¹âÂÐ±þ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬Åê»ñ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ18Ãû3034²¯±ß¤È¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö¤¹¤´¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊäÀµÍ½»»¤ò¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÆóÌÚ·¼¹§¡ÖÀ¹¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¡ª ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÁ´Éô¤Ö¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤âÊäÀµÍ½»»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÍ½»»¤ÇÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤òÊä½õ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡£Å·ÊÑÃÏ°Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡£18.3Ãû±ß¤ÎÃæ¤Ç¹àÌÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡¢À®Ä¹Åê»ñ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»¤¤Î×»þ¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤ÇµÄÏÀ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢ÊäÀµ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
Ä¹Ìî¡ÖËÜÍ½»»¤Î¤Û¤¦¤Î¹àÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÆóÌÚ¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ·Êµ¤ÂÐºö¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎËÜÍ½»»¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÆóÌÚ¡Ö¤Ï¤¤¡£¹àÌÜ¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤ËÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¡¢Ç¯´Ö1²ÈÄí7000±ß¤Û¤É¡£¼«¼£ÂÎ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë·Êµ¤ÂÐºöÈñ¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡¢2Ãû±ß¤ÎÃæ¤ËÆÃÊÌ¤Ë¿©ÎÁÉÊÂÐºö¤Ç¤ªÊÆ·ô¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤â1¥ê¥Ã¥È¥ë25±ß²¼¤²¤Þ¤¹¤è¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤â°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
ÆóÌÚ¡Ö¹àÌÜ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡£²æ¡¹¹ñÌ±¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£Ä«¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬7³ä¡¢¤È¡£¹â¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÊäÀµÍ½»»¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ï6³ä¤¬É¾²Á¤¹¤ë¡¢¤È¡£¤·¤«¤·¡Ø¤¤¤Þ¤ÎÊª²Á¹â¡¢²È·×¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï85%¤¬¡Ø´¶¤¸¤ë¡Ù¡Ä¡Ä¡×
Ä¹Ìî¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÌäÂêÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÆóÌÚ¡Ö¤Þ¤ºÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤ÎÊä½õ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¤ªÊÆ·ô´ØÏ¢¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬²æ¡¹¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃÙ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤â¤¤¤Þ²¼¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£1¥ê¥Ã¥È¥ë150±ßÂæ¤Î¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÊä½õ¶â¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À°Íý¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÍèÇ¯¤Î4·î°Ê¹ß¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤éÍèÇ¯¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
ÆóÌÚ¡Ö¼¡¤Ë¡¢¹±µ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»Ò¶¡1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼¡¤Îºâ¸»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡¢¤È¡£1²ó¤¤ê¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤«¤Ïºâ¸»¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£ºâ¸»¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢18.3Ãû±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»¡¢¤É¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¡£6³ä¤¬¹ñºÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¯11.7Ãû±ß¤Î¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£¹±µ×Åª¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤é¡¢È¯¹Ô¤·Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£±ß°Â¤¬Êª²Á¤äÄÂ¾å¤²¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹ñºÄ¤ÎÄÉ²ÃÈ¯¹Ô¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡×
¤³¤Î¤¢¤È¤âÊäÀµÍ½»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆóÌÚ¤Î²òÀâ¤¬Â³¤¤¤¿¡£