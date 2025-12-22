日本ハムの山崎福也投手と、日本ハムから阪神へ移籍した伏見寅威捕手が２２日、札幌市内でトークショーを行った。

オリックス時代から“サチトラ”の愛称で呼ばれるバッテリー。登壇直後に、伏見がおそろいの眼鏡であることを明かすと、ホールを埋めたファンから黄色い歓声が上がった。

バッテリーを組む機会が増えた時期を聞かれ、伏見は「２０２０年、コロナのころ」と回答。当時を「僕もあまりキャッチャーとして試合に出てないときだった。福也も投げてはいたんですけどローテーションを守る感じまではいけてなかった。若月がメインで出てて、１週間ずっと出たらしんどいから、福也のときじゃあいけよという感じ。僕も燃えてたし、福也もローテーション守るために燃えてて、２人ともすごい燃えてた。１週間に１回のチャンスを生かすために、めちゃくちゃ打ち合わせしてた」と振り返った。

さらに、ミーティングではやや天然の山崎に合わせた特別な方法を採用。「黒板みたいなのに描いて、このバッターのときはここから曲げて、ここを投げるときはちょっと厳しくいこうとか。言葉で言っても通じないんで、小学校１、２年生でも分かるような、色とか駆使して」と笑った。

これに山崎には「色もいっぱいあったんで、三角とか四角とかもあったんで、それはもちろん頭にすんなり入りました」と笑顔で感謝していた。