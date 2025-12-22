◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」（２２日、後楽園ホール）観衆１５１５（札止め）

新日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」を開催した。

来年の１・４東京ドームでＡＥＷのオカダ・カズチカとの「引退試合」を含め、残り２試合となった棚橋弘至は、超満員札止めとなった大会のメインイベントで「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）」で今年の「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．」を２２歳と史上最年少で優勝した藤田晃生と対戦した。

９９年１０月１０日の真壁伸也（現：刀義）戦でデビューした後楽園。以後、幾度も聖地のリングで戦ってきた。万感の思いを込めた新日本プロレスの２０２５年最終戦で棚橋は序盤に藤田のドロップキック、場外で空中殺法に翻弄され窮地に陥った。それでもスリングブレイド、ドラゴンスクリューなどで反攻。最後はハイフライアタックでダメージを与え、ハイフライフローで藤田を沈めた。

新日本プロレス所属選手とのラストマッチ。いよいよ残るは、引退試合のみとなった棚橋は、大きな棚橋コールを浴びながらマイクを持つと「２０２５年新日本プロレス、年内最終戦にご来場、一年間応援ありがとうございました」と感謝した。客席から「棚橋やめるな！」の声がかかると「その気持ちうれしいよ」と声を震わせ「今、僕の胸に去来するのは感謝、東京ドーム満員の風景、そして、そこで喜んでいただけるみなさまの笑顔です」と明かし「もっと楽しんでいただけるようにウェーブ練習していただけますか？」と超満員の観客にお願いし、ドームで起こす計画のウェーブを練習した。

そして「これで準備は整ったと思います。あとは東京ドーム盛大に盛り上がりましょう」とメッセージを送ると、エアギターを３回披露した。客席からは「棚橋、最高！」のコールがわき起こると、棚橋は涙を流し「プロレスラーになって本当に幸せでした。ありがとうございました」とまるで引退試合後のラストメッセージのような言葉を送り最後の後楽園に「愛してま〜す」をささげ、リングを降りた。

バックステージで棚橋は最後の後楽園に「後楽園の思い出といったら２０００年代、なんとか後楽園ホールを一杯にするところから新日本プロレス始めましょうといって…初めて一杯になって盛り上がった日は覚えているし」と振り返り感謝。この日で今年１・４東京ドームでのＥＶＩＬ戦からスタートした「ファイナルロード」を完走し「よかった…よかったよ…ダメだ…ダメだ」と号泣した。

２６年の現役生活は来年１・４のオカダ戦の１試合となった。「最後まで全力で…レインメーカーショックの借りは返してないと思うから東京ドームでオカダに返して、２０２６年も新日本プロレス、最強の布陣で選手、スタッフ、全力でがんばっていきますんで、ちょっくら付いてきてください」と終焉の地「東京ドーム」を見つめた。

◆１２・２２後楽園全成績

▼第１試合 ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合オープンチャレンジ１５分１本勝負

〇王者・エル・ファンタズモ（８分５８秒 前方回転エビ固め）田口隆祐●

▼第２試合 ２０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（８分０４秒 泥水↓片エビ固め）タイガーマスク●、小島聡、タイチ

▼第３試合 ２０分１本勝負

金丸義信、高橋裕二郎、ＳＡＮＡＤＡ、〇成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（８分０２秒 片エビ固め）マスター・ワト●、ＹＯＨ、矢野通、上村優也、海野翔太

▼第４試合 ３０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、〇カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン（４分４４秒 オーバーキル↓片エビ固め）外道●、高橋ヒロム、鷹木信悟

▼第５試合 ３ＷＡＹタッグマッチ３０分１本勝負

ＳＨＯ、〇ＤＯＵＫＩ（６分３４秒 片エビ固め）永井大貴●、石森太二

※残り１組は、ＫＵＵＫＡＩ、エル・デスペラード

▼第６試合 ３０分１本勝負

〇辻陽太、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１１分１１秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第７試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

〇棚橋弘至（１２分１０秒 ハイフライフロー↓片エビ固め）藤田晃生●