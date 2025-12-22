天海祐希「天海さんが好きすぎて彼氏ができません」ファンに指南「しばらく経ったら…」【緊急取調室 THE FINAL】
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の天海祐希が22日、都内にて開催された劇場版 「緊急取調室 THE FINAL」（12月26日公開）のカウントダウンイベントに、共演の田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、大倉孝二、塚地武雅、でんでん、小日向文世、佐々木蔵之介、石丸幹二とともに出演。恋人ができないと悩むファンにアドバイスを送る場面があった。
【写真】天海祐希、ファンへ神対応
公開延期と再撮影を経て完成した同作。マイクを持った天海は「平坦な道のりではなかったのですが」としたうえで「いよいよあと数日で皆さんに観ていただけることになりました。とてもとても幸せな気持ちでいっぱいですし感謝しています」と心境を言葉に。ファン、スタッフ、関係者たちへの感謝を述べ「公開できることを心から幸せに思っています」とコメントした。
イベントでは、登壇者たちが取り調べに見立てて、ファンから寄せられた質問に答える企画が行われた。お題として取り上げられた「天海さんが好きすぎて彼氏ができません」「天海祐希さんが演じる真壁が本当に憧れで大好きです」などのファンたちの悩みに、天海は「映画が終わってから真壁さんを思い出にして次に進んだらいんじゃないですか」とアドバイス。女性は好きだった人の思い出の上に新しい“思い”を上書きしていくことができるといい「映画が終わってしばらく経ったら、上書きして、好きな彼氏を作ったらいんじゃないですか」とアドバイスを送った。
同作は、2014年1月より4シーズンに渡りテレビ朝日系列で放送され、10月16日から第5シーズンが放送された「緊急取調室」の最終編。天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】天海祐希、ファンへ神対応
◆天海祐希、ファンにアドバイス
公開延期と再撮影を経て完成した同作。マイクを持った天海は「平坦な道のりではなかったのですが」としたうえで「いよいよあと数日で皆さんに観ていただけることになりました。とてもとても幸せな気持ちでいっぱいですし感謝しています」と心境を言葉に。ファン、スタッフ、関係者たちへの感謝を述べ「公開できることを心から幸せに思っています」とコメントした。
◆「緊急取調室 THE FINAL」
同作は、2014年1月より4シーズンに渡りテレビ朝日系列で放送され、10月16日から第5シーズンが放送された「緊急取調室」の最終編。天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】