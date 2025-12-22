Da-iCE¡¦BE:FIRST¡¦HANA¡¦KAWAII LAB.¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖCDTV¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ½¸½ÎÏ¤¬°µ´¬¡×¡Ö¥Ù¥ëÉ÷¥É¥ì¥¹¤¬²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/22¡Û12·î22Æü¡¢TBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°Fes.¡Ù¡Ê18»þ¡Á¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿BMSG½÷À¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼
¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤ÎMANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤ÈHANA¤ÎKOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤Ï¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Î¡Øµ±¤¯Ì¤Íè¡Ù¡¢Da-iCE¡Ê¥À¥¤¥¹¡Ë¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤ÈFRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ÎÃçÀîÎÜ²Æ¤Ï¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡¢HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ÎCHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¤ÈNAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¡Ø¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼ ¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡¢Da-iCE¤ÎÂçÌîÍºÂç¤ÈCANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÎµÜÌîÀÅ¤Ï¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î¡Ø¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£Ì¾ºî¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÈþÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥ª¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡Ø¥Ô¥Î¥¥ª¡Ù¤Î¡ØÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£8¿Í¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿µ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¹ë²Ú¤Ê¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ê¥È¤È¥³¥Ï¥ë¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ë¤Ê¤Ô¤Î¥Ù¥ëÉ÷¥É¥ì¥¹²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥ÊÀã¡¢HANA¤Î2¿Í¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬°µ´¬¤ÇÄ»È©¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊµÜÌî¡Ë¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤¬åºÎï¡×¡ÖDa-iCE¤Î2¿Í¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤À¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È3ÂçFes.¡É¤òÊüÁ÷¡£Âè1ÃÆ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¡×¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°Fes.¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÁí·è»»¤¹¤ë¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
MANATO¡ÊBE:FIRST¡Ë¡ßKOHARU¡ÊHANA¡Ë¡Øµ±¤¯Ì¤Íè¡Ù
²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÊDa-iCE¡Ë¡ßÃçÀîÎÜ²Æ¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù
CHIKA¡ÊHANA¡Ë¡ßNAOKO¡ÊHANA¡Ë¡Ø¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´¡¼ ¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡Ù
ÂçÌîÍºÂç¡ÊDa-iCE¡Ë¡ßµÜÌîÀÅ¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡Ø¥Û¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù
