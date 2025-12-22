＜埼玉・道の駅おがわまち＞12月27日～1月4日開催 冬のごちそうフェスタ～詰め放題＆ふるまい祭り～白菜も埼玉県産深谷ねぎも極細おいものけんぴも詰め放題！！旬の深谷ねぎをその場で焼いて食べる！「ねぎ焼きコーナー」も開催