Mrs. GREEN APPLE「ここまで見せてくれるの!?」ミセスのライブ＆ドキュメンタリー同時公開映画2作にリスナーからのメッセージ続々
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
12月15日（月）の放送では、11月28日より全国の映画館で公開されているミセスの映画2作品、ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」と、ドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」について、リスナーから届いた感想を紹介しました。
――Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー10周年を記念しておこなわれたライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜」。その模様を収めたライブフィルムと、「FJORD」で初披露された楽曲「Variety」の制作過程から当日までの300日間に密着したドキュメンタリーの2作品が同時公開されました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」観ました！ まず、「ここまで見せてくれるのか!?」と驚きました。3人それぞれの苦悩や思い、生き様に、ミセス先生も1人の人だと確信しつつも、ミセスに人生を捧げ、それぞれの強さを持って生きているのだと感じました。笑いあり涙ありの濃密な内容から改めてものすごい人たちだと尊敬の念を抱きましたが、映画を観終わったあとには「自分の人生、どう生きていく？」「自分はどうだろう？」と自分自身を見つめるきっかけになりました。素晴らしい映像を公開していただいてありがとうございます！（千葉県 17歳）
＜リスナーからのメッセージ＞
「ORIGIN」を観終わって、ミセスはやっぱりいいバンドだなと思いました。こんなにファンに対して本気で向き合ってくれるバンドはいないと思いました。誰に対しても感謝していて、出演されていたスタッフのみなさんを始め、エンドロールで流れたスタッフのみなさんの名前や、「FJORD」での「Variety」の歌唱中の裏側などを観て、もちろん3人でミセスではあるけれど、たくさんの人の支えがあるからこそのミセスでもあるんだなと思いました。「ORIGIN」後の「FJORD」は見方がいつもと変わって面白かったです。（富山県 18歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：今夜は、先月11月28日から全国の映画館で公開されています、Mrs. GREEN APPLEの映画2作品についてです！ ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」と、ドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」だね！ 映画を観てくれた生徒のみんなから、ありがたいことに感想が届いております！
若井：ちなみに！ この2作品というのは、僕たちが今年の夏におこなったメジャーデビュー10周年を記念するライブの映画！ ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」と……！
藤澤：僕たちの「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」の2作品です！ こちらは「FJORD」で初披露された「Variety」という楽曲を書き下ろすところから、実際にJAM’S（※ミセスのファンの愛称）のみんなに届くまでの300日間に密着したドキュメンタリー映画となっています！
大森：まあ……説明するとそうなっちゃうけど、そんな簡単なことでもないんだけどね！
若井：じゃないんですよ〜！
大森：いろんなシーンがあるんですけど、「THE ORIGIN」を観ると「FJORD」の見方が変わるよね！
若井：たしかに！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
12月15日（月）の放送では、11月28日より全国の映画館で公開されているミセスの映画2作品、ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」と、ドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」について、リスナーから届いた感想を紹介しました。
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
――Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー10周年を記念しておこなわれたライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜」。その模様を収めたライブフィルムと、「FJORD」で初披露された楽曲「Variety」の制作過程から当日までの300日間に密着したドキュメンタリーの2作品が同時公開されました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」観ました！ まず、「ここまで見せてくれるのか!?」と驚きました。3人それぞれの苦悩や思い、生き様に、ミセス先生も1人の人だと確信しつつも、ミセスに人生を捧げ、それぞれの強さを持って生きているのだと感じました。笑いあり涙ありの濃密な内容から改めてものすごい人たちだと尊敬の念を抱きましたが、映画を観終わったあとには「自分の人生、どう生きていく？」「自分はどうだろう？」と自分自身を見つめるきっかけになりました。素晴らしい映像を公開していただいてありがとうございます！（千葉県 17歳）
＜リスナーからのメッセージ＞
「ORIGIN」を観終わって、ミセスはやっぱりいいバンドだなと思いました。こんなにファンに対して本気で向き合ってくれるバンドはいないと思いました。誰に対しても感謝していて、出演されていたスタッフのみなさんを始め、エンドロールで流れたスタッフのみなさんの名前や、「FJORD」での「Variety」の歌唱中の裏側などを観て、もちろん3人でミセスではあるけれど、たくさんの人の支えがあるからこそのミセスでもあるんだなと思いました。「ORIGIN」後の「FJORD」は見方がいつもと変わって面白かったです。（富山県 18歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：今夜は、先月11月28日から全国の映画館で公開されています、Mrs. GREEN APPLEの映画2作品についてです！ ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」と、ドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」だね！ 映画を観てくれた生徒のみんなから、ありがたいことに感想が届いております！
若井：ちなみに！ この2作品というのは、僕たちが今年の夏におこなったメジャーデビュー10周年を記念するライブの映画！ ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」と……！
藤澤：僕たちの「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」の2作品です！ こちらは「FJORD」で初披露された「Variety」という楽曲を書き下ろすところから、実際にJAM’S（※ミセスのファンの愛称）のみんなに届くまでの300日間に密着したドキュメンタリー映画となっています！
大森：まあ……説明するとそうなっちゃうけど、そんな簡単なことでもないんだけどね！
若井：じゃないんですよ〜！
大森：いろんなシーンがあるんですけど、「THE ORIGIN」を観ると「FJORD」の見方が変わるよね！
若井：たしかに！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624