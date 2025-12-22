俳優の大泉洋（52）が、22日放送のTBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）にVTR出演し、俳優で歌手の福山雅治（56）からの無茶ぶりを明かした。

人気ドラマの劇場版で、24日に公開される「映画ラストマン―FIRST LOVE」（監督平野俊一）で共演。公私ともに仲良しの2人が今年一番、笑った話についてトークした。大泉は、自身が宮沢りえと共演する舞台に、福山が観覧に訪れた時の裏話を明かした。

「この『ラストマン』の撮影の後に、宮沢りえさんと私は舞台があったんです。そこに福山さんが見に来てくれることになったんです」。声まねをしながら「“洋ちゃん、僕、見に行きますよ”って話になって。“そうなんですか！”“いや、日曜日に見に行かせてもらいますから”って」と、福山とのやりとりを回顧した。

福山からは驚きのリクエストがあったという。「“それでね、洋ちゃん。せっかく僕、見に行くんでね、どこかで僕のものまねをしてくれる？”って言われた。人の舞台ですからね？そこに自分のものまねを入れろって言うんです」。隣で聞いていた福山も、笑いが止まらなかった。

福山の頼みとあって、大泉は了承したという。「入れました、私」。入れたのはたった3文字だった。「宮沢さんは“びわこ”って役だったんですけど、そのびわこを呼ぶ時に、“びわこ？”って言っただけ」。低く響く、福山のものまねで再現し、笑わせた。

観客の反応は、大泉の想像を遥かに超えていたようで、「それだけでも会場、ドン！とウケまして。日本人はもう、3文字で福山だって分かるんだなって」と感心。「最初は、そんな無茶なことをできるわけがないじゃないかと言ってたんですけど、ウケたもんですから、次の日から毎回やりました」と、味を占めたことを明かしていた。