◇スーパーバンタム級ノンタイトル戦 WBA、WBC、WBO1位 中谷潤人(M.T)＜12回戦＞WBC10位 セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

サウジアラビア総合娯楽庁主催のプロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」でスーパーバンタム級転向初戦に臨む前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（27＝M.T）が米リング誌のインタビューに応じ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とのスパーリングを避けるようにルディ・エルナンデス・トレーナーから指示を受けていたと明かした。

中谷をロサンゼルスで指導するエルナンデス・トレーナーは、いつか2人が対戦すると確信。井上の弟で現WBC世界バンタム級王者・井上拓真（29＝大橋）とはスパーリング経験がある中谷は、同誌のマイク・コッピンガー記者に「ルディは僕に（井上と）スパーリングをしないように言ったんだ。僕たちはそれを意識していた」と話した。

「THE RING V」で中谷と井上は初めて同じ興行のリングに上がる。来年5月には東京ドームで2人の激突が予定されており、中谷は「みんなが見たい試合だと分かっている。それが僕にとってモチベーションの源です」とコメント。「もちろん、まずはやらなきゃいけない仕事があります。この試合に勝たないといけないけど、5月の試合に向けてみなさんがもっとワクワクするようなパフォーマンスを披露することが目標の一つです」と転向初戦を見据えた。

中谷は「THE RING V」でWBC同級10位セバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ、20勝18KO）と対戦する。22日にリヤド市内のホテルで行われた「メディアデー」で地元メディアのインタビューに応じ、「この試合に向けてしっかり調整してきたので、あとは発揮するだけ。スーパーバンタム級という階級で世界チャンピオンになるための大事な一戦。そこでしっかり可能性を感じてもらえれば。やることはやってきたので、27日はみなさんに喜んでもらえるようなファイトをします」と抱負を述べた。