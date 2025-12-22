妊娠中に夫に不倫されたら、許すことはできますか？ 産まれてくる子どものために、仕方なく夫を許すという人もいるでしょう。その選択肢も間違ってはいませんが、一人で育てていくと覚悟を決めた女性もいるようで？ 今回は、シンママとして一人でやっていく覚悟を決めた女性の話をご紹介いたします。

一人で育てていく決意

「夫との間に息子が産まれて、これから温かくて幸せな家庭を築いていくものだと思っていました。しかし、息子が産まれてすぐに夫の不倫が発覚したんです。どうやら妊娠中から不倫していたみたいですね……。妊娠中に不倫するなんて最悪な裏切り行為だと思ったので、私の中では夫を許すという選択肢はありませんでした。夫と不倫相手にきっちり慰謝料を請求し、夫には養育費の支払いも約束させました。

母からは『一人で子育てなんてできると思ってるの？』『誰か新しくいい人見つけたほうが……』と心配されたけど、『大丈夫』『この子は絶対に私が幸せにしてみせるから』と宣言しました。不安がないといったら嘘になるけど、母親としての覚悟を決めたので、なんとかやっていけると思っています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 妊娠中の不倫ほど、ひどい裏切りはありませんよね。母として一人で育てていく覚悟を決めた女性は強いです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。