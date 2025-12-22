主演・水上恒司×ヒロイン・山田杏奈「シナントロープ」いよいよ来週12月22日（月）に最終話放送！闇の組織＜バーミン＞の魂の叫びを描く、「VERMIN」MVが解禁 遠藤雄弥・アフロ／染谷将太が自ら作詞＆歌唱！