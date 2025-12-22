第47回ホリプロタレントスカウトキャラバン「Horipro Vocal Scout Caravan」決選大会が22日、神奈川・川崎市内で行われ、盒桐央さん（17）、kiichiさん（21）、小林真央哉さん（15）、岩坪優真さん（23）、黒澤洵太さん（17）の5人がボーカルユニット「unløck」（アンロック）としてメジャーデビューすることが決まった。

ホリプロスカウトキャラバンは76年のスタートから榊原郁恵、井森美幸、深田恭子、石原さとみ、足立梨花、吉柳咲良ら多くの俳優・タレントを輩出してきた。今年はエイベックスとの共催で、初めて男性ボーカルユニットに特化して実施。同事務所にはダンス＆ボーカルユニットの「WATWING」が所属しており、今回は「フェスに出られるボーイズグループ」への成長を目指して開催された。この日は4224人の応募から勝ち残った10人のファイナリストが、課題曲を5人1組で披露して競った。

5人のデビュー日は26年4月1日に決定。kiichiさんは「音楽を辞めずに頑張ってきてよかったなと心から思います。大きな1歩を踏み出す日だと思うので、この日に向けていろんな思いを背負って頑張っていこうと思いました」と喜びを語った。黒澤さんは「来年度の始まり。とてつもない風を巻き起こせるようにいっぱい練習して、4月1日からはもっと進化した5人でかませたらと思います！」と意気込んだ。

グループ名の「ø（ストローク付きO小文字）」は音楽理論の和音コード「ハーフディミニッシュ」を示す記号にも使用され、さまざまな変化・成長の可能性を秘めた5人が歌声で聞く者と自分たち自身をアンロックしていく、という意味が込められた。盒兇気鵑蓮屬海海らがスタート。日本中の老若男女に知ってもらえるアーティストになりたい」。最年少、中3の小林さんは「メンバーに選ばれてうれしい半分、いなくなったメンバーの分まで絶対頑張らなきゃダメ。このメンバーで日本を、世界を取りにいけるように頑張ります」と目に涙を浮かべた。

また29日には初のトークイベント「unløck：the first contact」を都内のタワーレコード渋谷店で行うことが決定。さらに26年1月6日には、ニッポン放送「unløckのオールナイトニッポンX」（深夜0時）で初の冠番組放送も決まった。1週間後に迫るイベントに、愛知県出身の小林さんは「まだ東京にも慣れてなくて分からないことばかりなんですけど、今出せる全力を出したい」と初々しい。最年長の岩坪さんは「ファンの皆さまに感謝を伝える場があってうれしい半面、トークも磨いていかなきゃ。僕はウォークマンの時代にオールナイトニッポンを聞いていた。自分が味わっていたのを、今度は何か与える側になれたら」と引き締めた。

次々と発表されるスケジュールに、盒兇気鵑蓮屬泙戚瓦覆鵑犬磴覆いなと言う気持ちでいっぱい」と夢見心地。kiichiさんは「お母さんに感謝の気持ちを伝えたい。中1からずっと1人で僕のことを支えてくれて、高1に上がったタイミングで音楽をやりたくて学校を辞めるっていう大きな決断も背中を押してくれたので」と母への感謝を明かした。

デビューまであと3カ月ほど。中学時代は生徒会長だったとうい黒澤さんは「何位になりたいとかではなく、いい音楽をまずは届けたい。すごいアーティストが出てきたなと思わせられるように、いい曲を歌いたい」。岩坪さんは「助走はあまりいらないと思っている。1曲目からドカンといきたい」と節目の日を見据え、小林さんは「Mステやドームに立ってみたい。いつか映画にも出てみたい」とマルチな活躍で大きな夢を描いた。