石原さとみや綾瀬はるか、深田恭子らを輩出した第４７回ホリプロタレントスカウトキャラバン「Ｈｏｒｉｐｒｏ Ｖｏｃａｌ Ｓｃｏｕｔ Ｃａｒａｖａｎ」が２２日、神奈川県内で開催された。

今回はエイベックスと共同開催で、初の男性ボーカル（ユニット）に特化したオーディション。今回、高橋理央（１７）、ｋｉｉｃｈｉ（２１）、小林真央哉（１５）、岩坪優真（２３）、黒澤洵太（１７）の５名が合格し、２０２６年４月１日にボーカルユニット「unløck（アンロック）」としてメジャーデビューする。

さらに初の冠番組、ニッポン放送「unløckのオールナイトニッポンＸ」（２０２６年１月６日）なども発表。ｋｉｉｃｈｉは「本当に音楽を辞めずにここまでやってきてよかったと心から思う。でもここがゴールではないから、ここから死ぬ気で頑張っていきたい」と意気込んだ。

その後、スポーツ紙合同インタビューに応じ、今後の展望を語った。改めてグループの強みはボーカル力。黒澤が「５人は、いい意味で個性が全く違う声。５人でしか歌えない歌を歌いたい」というと、高橋も「歌声と個性はどのチームにも負けないと思っている。生のパフォーマンス力を１番の強みとして披露していきたい」と誓った。

ドームでのライブや、紅白歌合戦への出場を目指すなど気合十分。最年少の小林は「『Ｍステ』（テレビ朝日系）に出たい。タモリさんと対面で話してみたい」とにっこり。さらに「『しゃべくり００７』（日本テレビ系）に出てみたい。いじられたい」とバラエティー番組にも熱視線を送った。

他にも、メンバーはアンバサダーの就任や俳優業、執筆業などマルチな活動にも意欲的。岩坪は「主軸はボーカルグループだけど、いろんな世界を見たい。１回だけ始球式に出て投げてみたい」と目を輝かせた。