¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ûà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¸Ä¿ÍÀï¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¡¥²¡¼¥à¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ö³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡¡
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢ÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤¿à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£¹¡Á£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à»þ¤Î£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç»°±º¤¬º¸¸ª¤òÃ¦±±¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î±þµÞ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï´þ¸¢¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¡Ê»°±º¤¬¡ËÌµÍý¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿£³¡Á£´½µ´Ö¡ÊÎý½¬¤¹¤ë´ü´Ö¤ò¡Ë¼º¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤êº£µÙ¤á¤Ð¤â¤¦Íè½µ¤«¤éÉüµ¢¤Ç¤¤ë¡£Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ê´þ¸¢¤Î¡ËÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÀï¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¥Ú¥¢»Ë¾å½é¤Î¥á¥À¥ë¤ËÀßÄê¡££²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎÀï¤È¸Ä¿ÍÀï¤Î´Ö¤¬Ìó£±£°Æü¤¢¤ê¡¢¿´µ»ÂÎ¤ÎÄ´À°¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ê»°±º¡Ë¤È¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á£²¤ò»ý»²Í½Äê¡£¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤ä¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¡£»°±º¤Ï¡Ö£´Ç¯Á°¤è¤ê¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤á¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£