WANIMA主催フェス＜1CHANCE FESTIVAL 2026＞開催決定
WANIMAが2022年から地元熊本にて主催してきた音楽フェス＜1CHANCE FESTIVAL＞が、来年2026年にも開催されることが決定した。
5周年を迎える＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2026＞は例年の暑さの影響を加味した上で、9月26日（土）・9月27日（日）の2日間、会場は例年どおり熊本県農業公園 カントリーパーク （野外公演）にて行われる。
毎年、豪華出演者が集結する同フェスだが、WANIMA以外の出演者に関しては後日告知される。
＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2026＞
日程：2026年9月26日（土）/ 9月27日（日）
会場名：熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）
会場住所：〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4
オフィシャルサイト： https://1chancefes.com
出演者 / WANIMA …and more
※チケット情報、その他詳細は後日発表
＜WANIMA 2026 TOUR “Excuse Error”＞
2026年4月11日(土) 熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演
2026年4月17日(金) 千葉 *
2026年4月19日(日) 新潟 新潟テルサ
2026年4月23日(木) 大阪 オリックス劇場
2026年4月26日(日) 愛媛 松山市民会館
2026年4月30日(木) 熊本 熊本城ホール メインホール
2026年5月2日(土) 大分 大分・iichikoグランシアタ
2026年5月7日(木) 東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)
2026年5月17日(日) 岡山 *
2026年5月23日(土) 北海道 函館市民会館
2026年5月25日(月) 宮城 仙台プラザホール
2026年6月5日(金) 岐阜 長良川国際会議場 メインホール
2026年6月11日(木) 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール
2026年6月12日(金) 奈良 *
2026年6月19日(金) 福岡 福岡サンパレス
※公演会場の*は後日発表
