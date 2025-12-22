森香澄、純白ドレス姿に絶賛の声「お姫様」「めっちゃ綺麗」
タレントの森香澄が22日、自身のインスタグラムを更新。純白ドレス姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】森香澄の純白ドレス姿をもっと見る
森は投稿で「JRAイルミネーション点灯式 ありがとうございました」と報告。あわせて、幻想的なイルミネーションに囲まれた会場で、透け感のあるレースがあしらわれた純白のロングドレス姿の写真を複数枚アップした。柔らかな光に包まれた美しいカットの数々となっている。
この投稿にファンからは、「異世界のお姫様のよう」「めっちゃ綺麗」「可愛すぎておかしくなりそう」「香澄姫 お美しい」といった称賛のコメントが相次いでいた。
引用：「森香澄」インスタグラム（＠mori_kasumi_）
