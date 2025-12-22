『再入荷』待ってた！！【3COINS】見つけたら、即カゴIN推奨♡「ボディケアグッズ」

日々のボディメンテナンスを充実させたいなら、【3COINS（スリーコインズ）】の「ボディケアグッズ」をチェックしてみて。おうちでのセルフケアをワンランクアップさせてくれそうな、おしゃれ且つ実用性の高いアイテムが揃っています。今回ご紹介するのは、待望の再入荷アイテム。手軽に取り入れられる価格帯なので、ぜひ試してみてください。

7個のローラーが心地よくコリをほぐす

【3COINS】「デコルテケアローラー／hemle」\330（税込）

筋肉をほぐしてデコルテをケアできるボディローラー。くるくる動く7個のローラーが心地よさそうです。公式オンラインストアによると、「手にフィットする形状で持ちやすく、軽い力で使えます」とのこと。お風呂上がりやおやすみ前のケアにおすすめです。

持ち運びやすく気軽に産毛処理できる

【3COINS】「コンパクトシェーバー／and us」\1,100（税込）

気になる産毛を処理できるコンパクトシェーバー。細かな部分にも使いやすく、顔の産毛を処理するのにもぴったりです。コンパクトなので、ポーチに入れておけば外出先でも活躍しそう。公式オンラインストアでは「肌に刃が直接触れにくい回転式」と紹介されていて、肌へのダメージが気になる人にもおすすめです。

髪やお肌にやさしい100％シルク素材

【3COINS】「シルク枕カバー大きめ：50×70cm／and us」\1,980（税込）

こちらは、シルク100％の枕カバー。なめらかな手触りのシルクが、髪やお肌をやさしくケアしてくれそうです。公式オンラインストアによると、「肌あたりがよく翌朝の髪の絡まりを軽減！」「保湿性に優れたシルク100％を使用」とのことで、2,000円以下で買えるなら試してみたいという人も多いのでは。

ストレッチやトレーニングにぴったり

【3COINS】「たためる部分ヨガマット／hemle」 \330（税込）

コンパクトで持ち運びしやすい部分ヨガマット。膝や肘をやさしく保護してくれるので、自宅でのトレーニングにも使いやすそう。公式オンラインストアによると、「ヨガマットの上に置くだけでクッション性がアップし、トレーニング中の痛みを軽減します」とのこと。ヨガマットのクッション性を高めたい人にも◎

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri