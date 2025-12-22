ギタリスト・SAKIが、2026年初夏にキングレコードNEXUSレーベルよりメジャーデビューすることを発表した。

これまで在籍したバンドでは、全国各地でのライブハウスの活動はもちろん、LINE CUBE SHIBUYAや日本武道館など大舞台でのコンサートや海外の大型フェスティバルへの出演も経験し、着実にキャリアを築いてきたSAKI。2024年からはソロアーティストとして活動を開始し、2025年の夏に東京・愛知・大阪の3都市にて行われたソロ初のツアーは全公演が完売している。

2026年2月からはメジャーデビュー直前のソロとしての全国ツアーが開始する。2026年にリリースされるメジャーデビューアルバムの続報も楽しみにお待ちいただきたい。

◾️＜SAKI TOUR 2026 PLUVIA＞ 2026年

2月13日（金）【東京】Veats Shibuya

2月21日（土）【福岡】LIVEHOUSE OP’s

2月23日（月・祝）【愛知】名古屋Heart Land

2月28日（土）【大阪】大阪RUIDO

3月7日（土）【宮城】仙台ROCKATERIA

3月19日（木）【東京】SHIBUYA PLEASURE PLEASURE