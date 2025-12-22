元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、最新ショットを公開。ファンから絶賛の声が寄せられている。

中川アナは２２日、自身のインスタグラムを更新。「フリーになってから初めてバラエティ番組の進行をやらせていただきました しかも南原清隆さんのお隣で...とーっても楽しく光栄な機会でした！！テレビ東京『竜と虎』２９日（月）ごご２時〜ライバル同士の知られざる激戦を見届けるあったかい番組」とつづり、ネイビーのトップスに白スカートの衣装ショットを披露。

「高木菜那さんとも再会できてうれしすぎたっ ミラノコルティナ五輪の解説、とても楽しみです」と続け、２０１８年平昌五輪でスピードスケート女子２冠に輝き、２２年に現役引退した高木菜那さんとの２ショットを公開し、投稿の最後に、「（あ！前髪短くなりました笑）」と記した。

この投稿にファンからは「安奈さん美しいスタイルです！」「めちゃくちゃ綺麗 いつもファッション素敵ですね」「今日もとてもかわいいです！優しそうな笑顔」「あまりにも美しくて素敵すぎます どの写真も全て大好きです」「最高です！魅力的です！素晴らしい！」「すてきな女！」「美女すぎ」などのコメントが寄せられている。