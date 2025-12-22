女優・森山未唯(25)が、12月22日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。森山といえば、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」で、ダイアン・津田篤宏がチューしようとする女性キャラとして知られている。第1弾では「理沙」、第3弾ではホテルスタッフの「理奈」として助手役を演じていた。



【写真】これは…理奈 しっかり津田を振り回す小悪魔

17日に放送された第4弾の前編でも、100年前にタイムスリップした津田が出会った「理花」として登場し、24日放送予定の後編への期待感を盛り上げている。



未公開シーンが放送された12月3日のX(旧ツイッター)では「理奈です、長袖が手に入ってよかったですね」としっかりいじっていた森山。17日の放送で理花は和服姿だったが、グラビアではしっかりと露出している。黒の露出度高めの衣装や、ベージュで一瞬“着てない”と思わせるような姿も見せている。



自身のSNSにも撮影中の動画などを掲載。「本日発売の週刊プレイボーイに掲載されています デジタル写真集『My Dear Girl』も発売中なので絶対チェックしてね!!」と直球でアピールした。



同号は豊島心桜が表紙＆巻頭を担当。深田恭子、瀬戸みるか、相楽伊織、冴木柚葉、加藤綾乃も登場している。



（よろず～ニュース編集部）