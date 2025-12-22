¡Ø¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦unlock¡¢Ç¯»Ï¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê´§¥é¥¸¥ª¤¬·èÄê¡¡Ç¯Ëö¤Ë¤Ï½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
¡¡¥Û¥ê¥×¥í¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØHoripro Vocal Scout Caravan¡Ù¤Î·èÀïÂç²ñ¤¬22Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ç³«ºÅ¡£½é¤ÎÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë5¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¡ÜWHAX¡Ê¥×¥é¥¹¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤«¤é¡Öunlock¡×¡Êo=o¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ê¸»ú¡Ë¤È¤·¤ÆÍèÇ¯4·î1Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿unlock
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶Íý±û¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤ê¤ª¡¿17¡¿¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¡¢kiichi¡Ê¤¤¤¤Á¡¿21¡Ë¡¢¾®ÎÓ¿¿±ûºÈ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤Þ¤ª¤ä¡¿15¡Ë¡¢´äÄÚÍ¥¿¿¡Ê¤¤¤ï¤Ä¤Ü¡¦¤æ¤¦¤Þ¡¿23¡Ë¡¢¹õß·ÞÂÀ¡Ê¤¯¤í¤µ¤ï¡¦¤·¤å¤ó¤¿¡¿17¡Ë¤Î5¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È5¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£kiichi¤Ï¡Ö²»³Ú¤ò¼¤á¤º¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤Ø¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÏ·¼ãÃË½÷¡¢Á´À¤Âå¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÀ®¸ù¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¿Æ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´äÄÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¾õ¶·¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¿Æ¤Î»Ù¤¨¤ä¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀèÀ¸¤Î»Ù¤¨¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê¸õÊä¼Ô¤¬¡Ë31¿Í¤Î»þ¤«¤éËÍ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï30¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£µã¤¤¸¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î¡ÊºÇ½ªÁª¹Í¤Î¡Ë10¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÍî¤Á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£²¿¿Í¤«¤ÏÍî¤Á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢È´¤±¤Æ¤¤¤ë·Á¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤È¾Ê¬¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¬¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆüËÜ¤ò¡¢À¤³¦¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õß·¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤ÏÀäÂÐ¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°Ê¾å¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤È°ì½ï¤ËËèÆü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢²»³Ú¤Î»ý¤ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÎÏ¤ò100¡óÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄêÄ¾¸å¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Öunlock¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Öo¡×¤Ï²»³ÚÍýÏÀ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÏÂ²»¥³¡¼¥É¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ß¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤ò¼¨¤¹µ¹æ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ß¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤È¤Ï¡¢¡Öm7¢õ5¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÍÏÂ²»¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¡¢¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê²»¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¶Á¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö5¤Ä¤Î¸ÄÀ¼¤ÎÍ»¹ç¤Ç¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£o¤Î¶Á¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë²¿¤«¤òÍ½´¶¤µ¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸þ¤Ø¤ÎÊÑ²½¡¦À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿5¿Í¤¬¡¢²Î¡¦À¼¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤ò¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é¤Î Meet ¡õ Greet¡¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øunlock: the first contact¡Ù¤¬12·î29Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹ 5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Øunlock¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤¬ÍèÇ¯1·î6Æü¿¼Ìë0»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°ì¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤ä¡¢¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤ë¤«¤Ê¤É¤ÎÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ë1½µ´Ö¸å¤Ç¡Ä¡£¤Þ¤ÀÅìµþ¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡Öº£½Ð¤»¤ëÁ´ÎÏ¤ò¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´äÄÚ¤Ï¡Ö¿¿±ûºÈ¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¾®ÎÓ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1976Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çºç¸¶°ê·Ã¡Ê¢¨ºç¤Ï¡ÖÌÚ¡×¤Ø¤ó¤Ë¡Ö¿À¡×¡Ë¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢ÂÎ©Íü²Ö¡¢µÈÌøºéÎÉ¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Âè47²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢½é¤Î¡ÈÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¢¡¢¤¼¤ó¤Ö¡¢À¼¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤ä¸ÉÆÈ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¸ÝÆ°¤Þ¤Ç¤â¡ÈÀ¼¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¶Á¤«¤»¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÈ¯·¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¡Ê¿Í¿ôÌ¤Äê¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤ÎºÍÇ½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼·ÁÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤Î¤â¤È¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¡ÜWHAX¡Ê¥×¥é¥¹¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·èÀïÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢½ñÎàÁª¹Í¡¢ÃÏÊýÍ½Áª¡¢¥Ó¥Ç¥ª¿³ºº¡¢¹ç½ÉÁª¹Í1¡¢¹ç½ÉÁª¹Í2¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿10¿Í¤¬¿Ê½Ð¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¿³ºº¤È¤·¤Æ²ÝÂê¶Ê3¶Ê¡Ê¡Ö¥¥»¥¡×¡ÖComing Back¡×¡ÖHundred Percenter¡×¡Ë¤ò5¿Í1ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¡¢ºÇ½ª¥¢¥Ô¡¼¥ë°ì¸À¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡1976Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çºç¸¶°ê·Ã¡Ê¢¨ºç¤Ï¡ÖÌÚ¡×¤Ø¤ó¤Ë¡Ö¿À¡×¡Ë¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢ÂÎ©Íü²Ö¡¢µÈÌøºéÎÉ¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Âè47²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢½é¤Î¡ÈÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¢¡¢¤¼¤ó¤Ö¡¢À¼¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤ä¸ÉÆÈ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¸ÝÆ°¤Þ¤Ç¤â¡ÈÀ¼¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¶Á¤«¤»¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÈ¯·¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¡Ê¿Í¿ôÌ¤Äê¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤ÎºÍÇ½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼·ÁÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤Î¤â¤È¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¡ÜWHAX¡Ê¥×¥é¥¹¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·èÀïÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢½ñÎàÁª¹Í¡¢ÃÏÊýÍ½Áª¡¢¥Ó¥Ç¥ª¿³ºº¡¢¹ç½ÉÁª¹Í1¡¢¹ç½ÉÁª¹Í2¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿10¿Í¤¬¿Ê½Ð¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¿³ºº¤È¤·¤Æ²ÝÂê¶Ê3¶Ê¡Ê¡Ö¥¥»¥¡×¡ÖComing Back¡×¡ÖHundred Percenter¡×¡Ë¤ò5¿Í1ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¡¢ºÇ½ª¥¢¥Ô¡¼¥ë°ì¸À¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£