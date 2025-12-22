第47回ホリプロタレントスカウトキャラバンが開催され、応募総数4224名の中から、kiichiさん（21）、高橋理央さん（17）、岩坪優真さん（23）、小林真央哉さん（15）、黒澤洵太さん（17）の５名がデビューをつかみ取りました。

【写真を見る】【ホリプロタレントスカウトキャラバン】 初の男性ボーカルユニット unløck デビューが発表「世界を目指して全力で活動していきます」





今回はエイベックスとの共同開催で、初の男性ボーカルユニットに特化したオーディション「Horipro Vocal Scout Calavan」を実施。「さあ、ぜんぶ、声に変えよう。」をコンセプトに、心の揺らぎも、誰かの孤独も、明日への鼓動も、すべてを”声”に変えて響かせる、新しい時代のボーカリスト発掘しました。

5人が所属する新グループ名は「unløck（アンロック）」と発表。さらに、ホリプロとエイベックスによるレーベル「+WHAX（プラスワックス）」より、来年4月1日にメジャーデビューすることが公表されました。





オーディション合格について、高橋理央さんは、"これから芸能人としての自覚をもって精一杯頑張っていきます"と語り、kiichiさんは、"このグループの一員として世界を目指して全力で活動していきます"と意気込みを語りました。









受賞の瞬間には感動で涙を流した最年少・小林真央哉さんは、"このグループの顔として全力で頑張っていきます"と一転、頼もしい一面を見せました。









岩坪優真さんは、"常に「unløck（アンロック）」していけるようなグループになるのでよろしくお願いします"と、早くもしっくりきているのか、グループ名を取り入れてコメントしました。









そして、学生時代は生徒会長を務めていたという黒澤洵太さんは、"自分しか出せない色を全力で出して、いつも最高のパフォーマンスをしたいです"と、締めくくりました。









【担当：芸能情報ステーション】