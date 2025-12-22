12月22日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】2003年発表曲のMVオマージュ衣装姿も披露

12月21日より、バンド演奏と共に至極のプレミアムライブを届ける『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』がスタートした倖田。

この日の投稿では、「Xmas show!!開幕！」「初日はぶじ 北海道で行うことができました！」と報告すると、ピンクと白を基調とした華やかなドレス姿の倖田と、バンド演奏・コーラスを担当したメンバーの集合ショットを公開。

また、「天気の神様ありがと！ 34年ぶりのプラス温度笑笑」「意外と暖かい北海道であった 帰りは、雪吹雪いてました笑笑」などと振り返っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎてたまらん」「キレイなドレスですね」「美しすぎ」「世界一可愛いお姫様」「神ビジュ」といった絶賛の声が集まっていた。

今年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。SNSではテレビ番組出演時の衣装などを公開することも多く、12月11日の投稿では、2003年リリースの楽曲『real Emotion』のミュージックビデオをオマージュした衣装姿を披露していた。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより