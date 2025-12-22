年内最後のFIFAランク発表！　日本は18位で変わらず…W杯対戦国はオランダが7位、チュニジアが41位

　国際サッカー連盟（FIFA）は22日、年内最後のFIFAランキングを発表した。

　史上最速でのFIFAワールドカップ出場権獲得、通算14戦目での“王国”ブラジル撃破など実りの多い一年を過ごした日本代表は、先月と変わらず18位。アジア勢の中では20位のイランや22位の韓国、26位のオーストラリアらを上回りトップに立っている。

　日本代表がFIFAワールドカップ26のグループリーグ初戦で戦うオランダは7位、2戦目で戦うチュニジアは41位に。3戦目の対戦相手候補はウクライナが28位、ポーランドが31位、スウェーデンが43位、アルバニアが63位となっている。

　トップ10の顔ぶれは変わらず。EURO2024覇者であるスペインが1位、ワールドカップ前回大会王者のアルゼンチンが2位につけており、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ、クロアチアと続いている。

　FIFAランキングのトップ30は以下の通り。

FIFAランキングのトップ30
1位　スペイン
2位　アルゼンチン
3位　フランス
4位　イングランド
5位　ブラジル
6位　ポルトガル
7位　オランダ
8位　ベルギー
9位　ドイツ
10位　クロアチア
11位　モロッコ
12位　イタリア
13位　コロンビア
14位　アメリカ
15位　メキシコ
16位　ウルグアイ
17位　スイス
18位　日本
19位　セネガル
20位　イラン
21位　デンマーク
22位　韓国
23位　エクアドル
24位　オーストリア
25位　トルコ
26位　オーストラリア
27位　カナダ
28位　ウクライナ
29位　ノルウェー
30位　パナマ