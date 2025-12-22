「魔物過ぎました」『M-1』敗者復活戦審査員、印象に残ったコンビに言及。「夢にでてきそう」
お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶさんは12月21日、自身のInstagramを更新。『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）の敗者復活戦で印象に残ったコンビ・イチゴについて言及しました。
ファンからは「イチゴおもろかったですね」「私もイチゴでめっちゃ笑いました」「イチゴさんのイクトさん魔物過ぎました」や「審査員お疲れ様です」「お笑い集団カッケー！」「来年は決勝の審査員観たいです」といった声が寄せられました。
「この2人だけに尿検査導入を取り入れてほしい」久保田さんはまず「たくろう優勝おめでとう」と、優勝したコンビ・たくろうを祝福。続けて「明日もはやいので寝ようと思うのだが、イチゴという魔物が夢にでてきそうだ。この2人だけに尿検査導入を取り入れてほしい。笑笑笑笑」と、敗者復活戦で敗れたイチゴについて言及しました。敗者復活戦の審査員を務めた久保田さんですが、個人的にはイチゴのネタが印象に残ったようです。また、審査員たちの集合ショットなど、3枚の写真も公開しています。
錦鯉・渡辺さんも「敗者復活戦お疲れ様でした」同じく敗者復活戦の審査員を務めたお笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆さんも同日、自身のX（旧Twitter）を更新。「敗者復活戦お疲れ様でした」とつづり、審査員の集合ショットを載せています。ファンからは「お疲れ様でした！」「大好きな審査員方」といった反響が寄せられました。こちらも気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)