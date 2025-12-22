馬との距離が近く感じられる「競馬場（中央競馬）」ランキング！ 「小倉競馬場」「東京競馬場」を抑えた1位は？【2025調査】
娯楽があふれる現代においても競馬場は特別な場所であり続けています。世代を超えた人々が同じレースに一喜一憂し、興奮と感動を共有できる場所はそう多くありません。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「競馬場に関するアンケート」を実施しました。その中から、馬との距離が近く感じられると思う「競馬場（中央競馬）」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「スタンドの構造がコンパクトで、どの席からも馬がよく見えます。馬との距離が近く感じられます」（60代男性／新潟県）、「スタート地点が近く疾走する馬の迫力を感じやすい」（30代男性／神奈川県）、「競馬場の規模が非常に小さく、必然的に馬との距離が近い」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「特にパドックはとても馬に近くて馬の肌艶がよく見えます」（30代女性／東京都）、「あまり色んな競馬場に行ったことがないが、ここに行った時の迫力が凄かったから」（20代女性／東京都）、「以前レース以外の目的で遊びに行った際に、パドックを見学することができ、間近で馬を見ることができたため」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「柵に近いところを歩いてくれれば1メートルくらいの距離で会える馬もいるので、より近くに感じられます」（20代女性／東京都）、「中山でしか見たことないけど、発走前のところは近くで見れて迫力があります」（40代女性／千葉県）、「コースや馬の導線の近くまで観客が入れる」（50代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
