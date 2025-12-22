冨永愛、木村拓哉＆鈴木京香ら豪華俳優陣と『グランメゾン東京』忘年会を開催！ 「素敵な時間をありがとう」
モデルの冨永愛さんは12月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。俳優の木村拓哉さん主演のドラマ『グランメゾン東京』（TBS）の出演者との忘年会を報告し、集合ショットを公開しました。
【写真】豪華芸能人の集合ショット
ドラマ共演者と忘年会を開催冨永さんは「素敵な時間をありがとう グラメ忘年会！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。木村さんと冨永さんのほかに、俳優の及川光博さんや沢村一樹さん、鈴木京香さんらが写っています。窓から見える美しい夜景にも負けない、華やかな顔ぶれです。
同作は、新型コロナウイルスによる大打撃をきっかけに、運営に行き詰まったレストラン「グランメゾン東京」が、再び3つ星を獲得できるよう仲間が集まり奮闘する物語で、ドラマが人気を博し、映画化もされています。
妊娠を発表20日にもInstagramを更新し、「俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と自身の妊娠を発表した冨永さん。投稿では、「⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と現在の心境を明かしていました。(文:勝野 里砂)
