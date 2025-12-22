マスターロック・セントリー日本は、100人中98％が「インテリアに馴染む」と答え、さらに99人が「金庫とわからなかった」と回答した、置き場所を選ばずどこにでも置けるスタイリッシュな“金庫”「JEM−23FP」、「JW−23FP」、「JV1−20FP」、「JV1−25FP」、「JV2−25FP」の5製品を11月20日から全国の主要ホームセンター、家電量販店、Amazon、楽天で順次販売を開始した。



Q.金庫を購入(を検討)した理由

同社が実施したライフスタイルに関する調査で、金庫の購入を検討している人に理由を聞くと「災害の不安（56.0％）」や「犯罪の不安（48.0％）」が挙げられ、防災・防犯意識による金庫への注目が集まっていることがわかった。



Q.（金庫の購入を考えたことが無い人）金庫を購入しないと思っている理由

一方で、「金庫を購入しない」と答えた人に理由を聞くと「家が手狭で置く場所がない（22％）」や「自宅や部屋の雰囲気に合わない（9％）」、「いかつい雰囲気が好きではない（9％）」など、金庫が自宅のインテリアと相性が悪いため敬遠していることも明らかになった。



Q.「JEM−23FP」が映った写真を見てインテリアとして違和感はあるか

今回、Smart Safeシリーズとして新たに販売開始した「JEM−23FP」、「JW−23FP」、「JV1−20FP」、「JV1−25FP」、「JV2−25FP」は、インテリアを邪魔しないデザインとなっている。「JEM−23FP」が映った写真を100人に見てもらい印象を聞くと、98人が「インテリアとして違和感が無い」と回答。さらに金庫とわかった人は1％と低く、インテリアを邪魔しないスマートなデザインの“金庫”であることが浮き彫りになった。



JEM−23FP

Smart Safeシリーズでは、保管したものをスマートに取り出せるよう、（1）指紋、（2）暗証番号、（3）強制解錠キーの3種類の方法で解錠が可能。「金庫を購入しない」理由で上位に挙がっていた「鍵の保管が面倒（25.3％）」が解消できる。



Q.「JEM−23FP」の印象（金庫購入検討／購入ずみ層）



Q.「JEM−23FP」の印象（金庫未検討／未購入層）

また、「JEM−23FP」と「JW−23FP」の見た目と機能性を伝えた上で金庫の印象を聞くと「金庫購入を検討／購入済み」の人では91％、「金庫購入を検討していない」人でも59％が「欲しい」と回答していた。



左から：JEM−23FP、JW−23FP

「JEM−23FP」、「JW−23FP」の製品ポイントは、庫内にLED照明が付いており、暗闇でも庫内は明るく安心して使用できる。また、指紋認証や暗証番号による自動オープン機能、扉を閉めると自動ロック機能、扉開放時にアラームで通知機能を搭載している。



左から：JV1−20FP／25FP、JV2−25FP

「JV1−20FP」、「JV1−25FP」、「JV2−25FP」の製品ポイントは、登録した指紋、暗証番号、もしくは強制解錠キー、3種類の方法で解錠が可能。こじ開けに強い構造のカンヌキを搭載し、インテリアに馴染むデザインを採用している。

［小売価格］オープン価格

［発売中］

［ライフスタイルに関する調査概要］

場所：全国（インターネット調査）

調査期間：2025年11月7日（金）〜11月13日（木）

年代：20歳〜69歳

母数：合計200名

（1）金庫の購入を少しでも考えたことがある人／すでに持っている人「金庫購入検討／購入ずみ層」100人

（2）金庫の購入を考えたことがない人「金庫未検討／未購入層」100人

※マンション、一戸建てなど持ち家で生活している人

※パート、アルバイト、自営業、会社員、会社役員など何かしらの仕事に従事している人（主婦／主夫、求職中、学生、育休、産休を含まない）

※世帯年収が700万円以上

