Mrs. GREEN APPLE¡¢¡ØCDTV¡Ù¤Ç²Î»ì´Ö°ã¤¨¤ë¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¥Î»
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°Fes.¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Öbreakfast¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²Î¤¤½Ð¤·¤Ç²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¤¥Ä¤òËþµÊ¤¹¤ëMrs. GREEN APPLE¡õ3¿Í¤¬¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò´®Ç½¤·¤¿²ÈÄíÎÁÍýÅ¹
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ½øÈ×¤Ç¤Ï¡ÖGOOD DAY¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Öbreakfast¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¿¥®¥¿¡¼¡Ë¤¬²Î¤¤½Ð¤·¤Ç²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¡¢»×¤ï¤º¤Ï¤Ë¤«¤à°ìËë¤¬¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Î»ìwww¤Ë¤³¤Ë¤³²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²Î»ì¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¤¥Ä¤òËþµÊ¤¹¤ëMrs. GREEN APPLE¡õ3¿Í¤¬¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò´®Ç½¤·¤¿²ÈÄíÎÁÍýÅ¹
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ½øÈ×¤Ç¤Ï¡ÖGOOD DAY¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Öbreakfast¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ®¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¿¥®¥¿¡¼¡Ë¤¬²Î¤¤½Ð¤·¤Ç²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¡¢»×¤ï¤º¤Ï¤Ë¤«¤à°ìËë¤¬¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Î»ìwww¤Ë¤³¤Ë¤³²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²Î»ì¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£