¡Ø¤³¤¿¤Ä¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´À¤À¤¯¤Î½÷ ¿ÆÀÌ¤ÎÌ¼¤ËÉ×¤ò¿²¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿1¡Ù¡Ê¤Ä¤«¤µ¤Í¡§Ì¡²è¡¢¥µ¥ìºÊ¥æ¥º¥¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤³¤¿¤Ä¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´À¤À¤¯¤Î½÷ ¿ÆÀÌ¤ÎÌ¼¤ËÉ×¤ò¿²¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Ê¿²º¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¡¦¥æ¥º¥¡£¤¢¤ëÆü¡¢É÷¼Ù¤Ç²ñ¼Ò¤òÁáÂà¤·¤¿¥æ¥º¥¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤½÷Êª¤Î·¤¤ÈÃ¦¤®¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¡Ä¡£Éô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈµÞ¤¤¤ÇÉþ¤òÃå¤ëÉ×¡¦¥»¥¤¥¸¤Î»Ñ¡£¤½¤·¤ÆÉô²°¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤¿¤Ä¤«¤é¡¢ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´À¤À¤¯¤Î½÷¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¡¢10ºÐ¶á¤¯¤âÇ¯²¼¤ÎÉ×¤Î¿ÆÀÌ¤Î½÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¼¡¼¡£Å¥¾Â°¦Áþ·à¡Ø¤³¤¿¤Ä¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´À¤À¤¯¤Î½÷ ¿ÆÀÌ¤ÎÌ¼¤ËÉ×¤ò¿²¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¡ª ¤µ¤é¤Ë1´¬¡¦ºÇ¿·2´¬¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
