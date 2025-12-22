有村架純、美背中際立つヌーディードレス姿で登場 美肌を保つ秘訣は？「年齢的な変化も含めて」
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の有村架純が22日、都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式」に出席した。
【写真】“今年最も輝いている人”に選ばれた32歳女優、スラリ二の腕輝く表紙
映画『花まんま』『ブラック・ショーマン』など数々の話題作に出演し、TV や CM でも幅広く活躍。今年ますます大人っぽく、美しく進化を遂げた有村が「美的ベストビューティウーマン」を受賞した。
トロフィーを受け取った有村は「美的読者の皆さまのおかげで、本日とっても素敵な場所に呼んでいただけてすごく感謝しています。私自身もまだまだ変化していきたいという向上心を大切にしておりますので、これからも映像制作に携わる一員として、素敵な人間になっていきたいなと思っております」と目を輝かせた。
毎日のスキンケアや美肌を保つ秘訣を聞かれると「まずは睡眠と、水分を摂ること、運動で血行を良くすることは大切にしています。外側のケアで言うと、保湿を重点的にしていて、まだ肌を育んでいる途中なんですけど、30を過ぎまして、朝から夜まで撮影をしていると乾燥が気になってきたなとかもあるので、年齢的な変化も含めて今、いろいろ試して自分に合うものを探している最中です」と答えた。
また、2025年を振り返っての感想を尋ねられると「今年は自分の時間を持てる期間もありまして、年明けに海外旅行に行ったり、国内旅行にも行けたりして、いろんなものを見て触れて感じて、自分の時間をすごく大切にできた1年でした」と振り返り、「その中で自分自身と向き合う中でいろんな気づきだったり、もっとこうしていきたいな、こうなっていきたいなっていう理想だったりを明確にすることができた1年でした」と語った。
2026年の目標については「2026年、良いスタート切りたいなと思って、断捨離をたくさんしたんですけど、自分の中で変化したいっていう気持ちが大きくて、来年もいろんな作品だったり役どころに携わらせていただけるので、そのためにどう役を見つけていこうかなとワクワクしています」と声を弾ませた。
読者＆美容賢者の投票による“その年、最も良かった”コスメにお贈りする「ベストコスメ」企画。美容好きの読者と美容のスペシャリストたちのリアルな声を反映し、新製品〜定番、デパコス〜プチプラコスメまで幅広くカバーした、リアルなランキングとなっている。
毎年末、受賞ブランドを招いて開催する「美的ベストコスメ大賞贈賞式」では、各ベストコスメの受賞コスメのほか、読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈る「ベストビューティ賞」の受賞者も発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“今年最も輝いている人”に選ばれた32歳女優、スラリ二の腕輝く表紙
◆有村架純、美肌を保つ秘訣
映画『花まんま』『ブラック・ショーマン』など数々の話題作に出演し、TV や CM でも幅広く活躍。今年ますます大人っぽく、美しく進化を遂げた有村が「美的ベストビューティウーマン」を受賞した。
毎日のスキンケアや美肌を保つ秘訣を聞かれると「まずは睡眠と、水分を摂ること、運動で血行を良くすることは大切にしています。外側のケアで言うと、保湿を重点的にしていて、まだ肌を育んでいる途中なんですけど、30を過ぎまして、朝から夜まで撮影をしていると乾燥が気になってきたなとかもあるので、年齢的な変化も含めて今、いろいろ試して自分に合うものを探している最中です」と答えた。
また、2025年を振り返っての感想を尋ねられると「今年は自分の時間を持てる期間もありまして、年明けに海外旅行に行ったり、国内旅行にも行けたりして、いろんなものを見て触れて感じて、自分の時間をすごく大切にできた1年でした」と振り返り、「その中で自分自身と向き合う中でいろんな気づきだったり、もっとこうしていきたいな、こうなっていきたいなっていう理想だったりを明確にすることができた1年でした」と語った。
2026年の目標については「2026年、良いスタート切りたいなと思って、断捨離をたくさんしたんですけど、自分の中で変化したいっていう気持ちが大きくて、来年もいろんな作品だったり役どころに携わらせていただけるので、そのためにどう役を見つけていこうかなとワクワクしています」と声を弾ませた。
◆美的ベストコスメ大賞「ベストビューティ」
読者＆美容賢者の投票による“その年、最も良かった”コスメにお贈りする「ベストコスメ」企画。美容好きの読者と美容のスペシャリストたちのリアルな声を反映し、新製品〜定番、デパコス〜プチプラコスメまで幅広くカバーした、リアルなランキングとなっている。
毎年末、受賞ブランドを招いて開催する「美的ベストコスメ大賞贈賞式」では、各ベストコスメの受賞コスメのほか、読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈る「ベストビューティ賞」の受賞者も発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】