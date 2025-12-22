NARSの実力を実感♡2025年ベストコスメ受賞アイテム速報

数々の名品を生み出してきたNARSから、2025年を代表するベストコスメ受賞アイテムが続々と登場。光を操る哲学を軸に、肌そのものを美しく魅せる仕上がりが、多くの美容賢者や読者の心をつかみました。ベースメイクからポイントメイクまで揃う実力派ラインアップは、毎日のメイクを格上げしてくれる存在。今こそチェックしたい注目アイテムをご紹介します♡

光を味方にするクッションファンデ

「ライトリフレクティングセラムクッションファンデーション（レフィル）」は、美容液のようなみずみずしさと、素肌になりすます仕上がりを両立。

＜ブリーザブルハイドラヴェール＞が肌表面に潤いのヴェールを形成し、透明感とカバー力を同時に叶えます。スキンケア成分73％＊1配合のハイブリッド処方で、均一な美しさが長時間持続。

全8色｜税込価格5,940円（本体5,400円＋税）＊ケース別売

[ケース]税込価格2,640円（本体2,400円＋税）

[アプリケーター]税込価格各1,100円（本体1,000円＋税）

＊セット価格表記：税込価格8,580円（本体7,800円＋税）

＊1・・・NARSクッションファンデーション史上No.1

透明感を仕込むルミナイジングパウダー

「ライトリフレクティングルミナイジングパウダー03960」は、光の拡散でくすみを飛ばし、白浮きせず澄んだ肌印象へ導くルミナイザー。

ライトリフレクティング™コンプレックスN＊1配合で、小ジワや毛穴をぼかしながら自然なツヤを演出します。ハイライトとしてはもちろん、チークやボディにも使える万能さも魅力。

全5色｜税込価格6,050円（本体5,500円＋税）

＊1・・・トリ[カプリル酸／カプリン酸]グリセリル(なめらか成分)、ラミナリアオクロロイカエキス(保湿成分)、マイカ(光反射成分)

＊2・・・10時間仕上がりデータ取得済み(メーキャップのくずれのなさ)。仕上がりには個人差があります。

血色と洗練を纏う名品チーク

「ブラッシュN」は、NARSを象徴するチークカラー。受賞色960は、華やかにきらめくライラックで、透明感と洗練の血色感を同時に演出します。

4種のピグメントを独自ブレンドしたフォーミュラが、内側からにじむような発色を実現。光の反射効果で毛穴や色ムラを自然にぼかします。

全27色｜内容量各4.8g｜税込価格各5,060円（本体各4,600円＋税）

*16時間化粧もち（ヨレ）データ取得済み。（仕上がりには個人差があります）

NARSで叶える、輝き続く美しさ

確かな技術と感性で、多くのベストコスメを受賞したNARSの名品たち。光を味方につけたベースメイクと、肌印象を格上げするカラーアイテムは、毎日のメイクに自信を与えてくれます。

トレンドだけで終わらない完成度の高さは、大人の女性にこそふさわしい選択。自分らしい輝きを引き出す一本を、ぜひ手に取ってみてください♪