登録275万人YouTuber「おるたなChannel」ないとー、結婚を発表 「ドッキリではございません」2ショット披露→「奥様も美しいのがわかります」
YouTuber・おるたなChannelのないとーが22日、自身のXを通じ、結婚を報告した。
【動画】おるたなChannel・ないとー、結婚発表の様子
おるたなChannelは、UUUM所属YouTuberユニットで、チャンネル登録者数 275万人。ないとーは、Xで「【ガチ】ないとー、結婚しました」とつづり、ウエディング2ショットを披露。
また、YouTube「おるたなChannel」の最新動画では「私、ないとー、結婚いたしましたー！」とスーツに花束を持って発表した。「ドッキリではございません。本当に結婚しております」と語り、「独身貴族と呼ばれたないとー、YouTuber最後の独身貴族になるんじゃないかって言われましてね、そういった話もありましたけど、なんと本当に結婚しております」「自分でもびっくりですね」と重ねた。
そして、相方の渋谷ジャパンにドッキリ報告する姿が描かれた。
ファンからは「結婚おめでとうございます」「まさかあのないとーさんが結婚する時が来るなんて…!!!」「おるたなメンバーの中で1番ビックリの嬉しい報告」「奥様も美しいのがわかります」など、祝福の声が多数届いている。
