¡¡¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤ª¤µ¤¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤ÎÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ºÎø¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µÇµÌÚºä46¡È2´üÀ¸Æ±´ü°û¤ß¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡LINE¤ÎÏÃÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤µ¤¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¤LINE¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö³¨Ê¸»ú¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¡¼¥¯¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ã¤Æ¤È¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²µ½÷¿´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤ÊÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÏÃ¤¬Áá¤¤¡×¤È°¦¤Î¡È³å¡É¡£¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¡È²Ý¶â¡É¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ÷¤ë¤Ù¤¡×¤È¡¢¶î¤±°ú¤¤ò¤»¤º¤Ë¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤µ¤¤Ï¡Ö¶î¤±°ú¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È³ÎÇ§¤·¡¢ËÙ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£SNS¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤ª¤µ¤¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎø°¦¤Ç¤Ï¶ËÅÙ¤Ë±ü¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÏªÄè¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëËÙ¤Î½õ¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤µ¤¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ø¼ºÎø¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù¤è¤ê¡Ë