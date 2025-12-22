ME:I¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°½ªÎ»¡¡¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡×ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ°ÍÉ
¡¡11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¤ÎCOCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢LAPONE GIRLS¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
¢£»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ç¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢ME:I¡£
¡¡2024Ç¯4·î17Æü¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØMIRAI¡Ù¤è¤ê¡ÖClick¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£TSUZUMI¤¬Å¬±þ¾ã³²¤Î¤¿¤á2024Ç¯8·î31Æü¤«¤é¡Ê¢¨º£Ç¯¤Î7·î27Æü¤ËÉüµ¢¡Ë¡¢COCORO¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤Î3·î29Æü¤«¤é¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎRAN¤ÏÀº¿ÀÅªÈèÊÀ¤Î¤¿¤á7·î1Æü¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¡£
¡¡SHIZUKU¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤ÎÈ¯³Ð¡×¤Ë¤è¤ê10·î15Æü¤«¤é¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡ÖÅö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²óÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿KOKONA¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ßÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¿´ºÚ¤Þ¤¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¡©¡©¡©¡×¡ÖÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾õ¶·¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿´ºÚ¤Ë¤â¤Ã¤È¹¥¤¤òÅÁ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØL¤ÈR¡Ù¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏKOKONA¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖL¤ÈR¤É¡¼¤Ê¤ó¤Î¡×¡Ö¿´ºÚ¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ëºÇ¸å¤Î²Î¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²¿Â´¡¢¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
¢£»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ç¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢ME:I¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£TSUZUMI¤¬Å¬±þ¾ã³²¤Î¤¿¤á2024Ç¯8·î31Æü¤«¤é¡Ê¢¨º£Ç¯¤Î7·î27Æü¤ËÉüµ¢¡Ë¡¢COCORO¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤Î3·î29Æü¤«¤é¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎRAN¤ÏÀº¿ÀÅªÈèÊÀ¤Î¤¿¤á7·î1Æü¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¡£
¡¡SHIZUKU¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤ÎÈ¯³Ð¡×¤Ë¤è¤ê10·î15Æü¤«¤é¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡ÖÅö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²óÃ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿KOKONA¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ßÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¿´ºÚ¤Þ¤¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¡©¡©¡©¡×¡ÖÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾õ¶·¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿´ºÚ¤Ë¤â¤Ã¤È¹¥¤¤òÅÁ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØL¤ÈR¡Ù¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏKOKONA¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖL¤ÈR¤É¡¼¤Ê¤ó¤Î¡×¡Ö¿´ºÚ¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ëºÇ¸å¤Î²Î¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²¿Â´¡¢¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£