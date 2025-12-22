¶å½£ÁªÈ´¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£Ö¤Î²Æì¾°³Ø¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ£Ö¤Î¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤«¤é¤âÁª½Ð¡¡25Æü¤«¤éÂæÏÑ¤ÇÆüÂæ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÆüÂæ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¶å½£ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÈËÌ³¤Æ»ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤¬21Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Îµ×Î±ÊÆ»ÔÌîµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Î22Æü¤Ï¶å½£ÁªÈ´¤ÈËÌ³¤Æ»ÁªÈ´¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¹¥Å·¤Î²¼¤Çµ×¡¹¤Î¼ÂÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÆÁ±»î¹ç¤ÏÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î¹â¹»À¸¤¬Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÌîµå¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¸þ¾å¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ëº£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¶è¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤¬2Ç¯¤Ë1ÅÙ±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¡¡¶å½£ÁªÈ´¤Ïº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤Î¿·³ÀÍ¸¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤äÀè·î¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤ÎÌ¶ã¹æÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢¾ëÌî·ÄÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤é20¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ì¶ã¹¤È¾ëÌî¤Ï21Æü¤ËÌîµåÉô¤Î¹Ô»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢22ÆüÄ«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬»î¹ç¤Ç1ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Ì¶ã¹¤Ï¡Ö1ÈÖ¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁá¤¯¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿°ìÊý¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤ËÉÔ°Â¤ÊÍÍ»Ò¡£¡ÖÂæÏÑ¤Î¿©»ö¤¬¹ç¤¦¤«ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤´ÈÓ¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾ëÌî¤Ï¿·³À¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡Öµå¤¬¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÎÉ¤¯¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡±¦ÏÓ¤Îµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Éû¼ç¾¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡Öµ¤Éé¤ï¤º¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¿·³À¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤ÇÎÏ¤ó¤Çµå¤Î¿¤Ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÏÂ¿Ê¬¡¢µ¤¸õ¤â²Æì¤È¶á¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂæÏÑ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¶å½£ÁªÈ´¤òÎ¨¤¤¤ë³¤À±¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Î²ÃÆ£·ÄÆó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î±óÀ¬¤Ê¤Î¤Çº£Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ÇÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÁª¼ê¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1²ó¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡Î¾ÃÏ¶è¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ï23Æü¤ËÂæÏÑ¤Ë½ÐÈ¯¡£25Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ÂæÏÑ¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡¢½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢28Æü¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë