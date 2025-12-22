上沼恵美子が２２日、ＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」で、２１日の「Ｍ−１グランプリ２０２５」を「久々に拝見したんですが、よかったわ」と語った。

「もう私分からへんのよ、老人なもんで」と言いつつ、「３組残った中では、たくろうさんが面白かったねえ。笑っちゃった。私あのネタが好き。ビバリーヒルズに住む練習するって、何の練習やねん！あんなんが大好きなのよ。ネタのセンスね」と優勝コンビの２本目ネタがかなり気に入った様子。

「私ら漫才やってた時にビバリーヒルズに住みたいから練習せんかなんて発想ないから。雨降ったねとか、野暮ったかったね。ビバリーヒルズであれだけその世界に引き込むうまさね。大好きだわ。昔のアメリカドラマみたいな」と評した。

「今ふうで返しもセンスのかたまりで、それについて行ってる客もすごい」とし、「審査員もそれを分析する力。いま本当に舞台立ってる方やからできるねん。いま寄席降りてきました、審査員席来ましたという方々ばかりだから素晴らしい。ネタ書ける人ばっかりが座ってるって感じですね。頭であれ持ってきて、もう１回あっても、なんていうじゃない。あんなアドバイス、誰ができる？」と語った。