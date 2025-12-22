Ç¯ËöÂçÁÝ½ü¤Ç¥à¥À¸¯¤¤¤ò¥¼¥í¤Ë¡ª ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¡È¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬À°¤¦¡ÉÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÈÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌòÎ©¤Á¥³¥é¥à¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÂçÁÝ½ü¤¬ÀáÌó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¡¢²È¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂçÁÝ½ü¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¡ÖË»¤·¤¤¤·ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤éÂçÁÝ½ü¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ï¡ÖÉô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀáÌó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¸ú²Ì¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÂçÁÝ½ü¤¬ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤É¤¦¤·¤Æ¡ÖÂçÁÝ½ü¡×¤¬ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¡©
¤Ê¤¼ÁÝ½ü¤¬ÀáÌó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¿¤«É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÀäÂÐÉô²°¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢µã¤¯µã¤¯Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤â°ì¶ìÏ«¡£¤¤Á¤ó¤ÈÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÁíÎÌ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌµÂÌ¸¯¤¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂçÁÝ½ü¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÁÝ½ü¤Ç¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä¥¿¥ó¥¹¤Î¤Ê¤«¤ÎÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ä¤ÄÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Éþ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¡É¤ä¡È¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¤¤Î·¹¸þ¡É¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÁÝ½ü¤È¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎÁÝ½ü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼¡¤Ë¼«Ê¬¤¬¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¤¤Î¡È¿³Èþ´ã¡É¤òÍÜ¤¦¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÁÝ½ü¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤À¤±¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤âÍ¯¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¼¡¤âËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¤òÇã¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ä¾×Æ°Çã¤¤¤Ê¤É¤ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂçÁÝ½ü¤Î°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¼¡¤«¤é¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÚÁÝ½ü¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¡ÛÎäÃÈË¼¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë
Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÎäÃÈË¼¤Î¸úÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Éô²°¤òÎä¤ä¤¹¡¦ÃÈ¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢ÌµÂÌ¤Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤â¤Î¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼Â¤ÏÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÚÁÝ½ü¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¢¡ÛÉþ¤ä²ÈÅÅ¤Î¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¥®¥Á¥®¥Á¤ËÉþ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¾µ¤¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×¤ÊÉþ¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ê·ä´Ö¤òºî¤ì¤Ð¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Éþ¤ÎÎô²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£²ÈÅÅ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È²ÈÅÅ¤òÊüÃÖ¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Û¤³¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÅÅ¤Î¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼«Á³¤ÈÁÝ½ü¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÚÁÝ½ü¤Î¥á¥ê¥Ã¥È£¡ÛÌµÂÌ¤Ê³°½Ð¡¦³°¿©¤¬¸º¤ë
²È¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Çµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê²È¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤«¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢ÅöÁ³¥³¡¼¥Ò¡¼Âå¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¾×Æ°Çã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡ÖÏ²Èñ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ²È¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤Æ¡¢¼«Âð¤ò¡Èµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¡É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë²È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÚÁÝ½ü¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¡ÛÉÔÍÑÉÊ¤òÇä¤ë¤³¤È¤ÇÎ×»þ¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë
ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿ÉÔÍÑÉÊ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª ¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ì¤Ð¡¢Î×»þ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ô²ó¤·¤«Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éþ¡¢Í·¤Ó½ª¤ï¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡¢Çã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ï¶ñ¤Ê¤É¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤Ë°Õ³°¤Ê¤ªÊõ¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿ô²ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹á¿å¡×¤ä¡Ö½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¸ÅËÜ¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤ÏÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤éÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¥¢¥×¥ê¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢²¿¤«ÈÎÇä¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ìõ¥¢¥ê¾¦ÉÊ¤ä»È¤¤¤«¤±¤Î¤â¤Î¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬¤º¤½¤Î»Ý¤òÌÀµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤¬°¤¤¤â¤Î¡¦»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Î½ÐÉÊ¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ë¤ÏÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¼¤Òº£Ç¯¤ÏÂçÁÝ½ü¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼¹É®¼Ô¡¦²Ã²ìÀ¸ÇÏ
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
